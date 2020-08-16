Путин и Лукашенко созвонились уже во второй раз за выходные

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин еще раз поговорили по телефону. Об этом сообщили в Кремле.

Лидеры стран обсудили ситуацию в Беларуси после выборов.

Сообщается, что РФ подтвердила готовность оказать содействие Беларуси в разрешении проблем на основе договора о Союзном государстве и по линии ОДКБ.

По сообщению белорусского агентства БелТА, Лукашенко и Путин по телефону подтвердили готовность совместно реагировать на внешние угрозы.

Ситуация в Беларуси

Напомним, в Беларуси продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов.

Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

Глава Беларуси Александр Лукашенко не собирается вести диалог об урегулировании ситуации в стране при участии международных посредников.

Участник протестов в Минске Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в Минске во время жестокого подавления мирных протестов.

Глава Беларуси Александр Лукашенко считает, что работникам, участвующим в забастовках, на заводах "места быть не должно".