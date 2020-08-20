Протесты в Беларуси: оппозиция выдвинула требования властям

Президиум Координационного совета оппозиции Беларуси провел свое первое заседание, на котором была принята резолюция с требованиям к властям.

Как сообщает DW, координационный совет (КС) требует признать недействительными результаты голосования на президентских выборах 9 августа и провести новые - по международным стандартам и с другим составом ЦИК.

Уклонение действующей власти от переговоров с КС приведет к усугублению политического и экономического кризиса в Беларуси, указано в резолюции.

Отмечается, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. При этом подчеркивается, что КС не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса.

Среди требований, которые, по мнению членов КС, необходимо выполнить "для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства" - прекращение насилия и политического преследования со стороны властей, а также расследование произошедшего. Кроме того, в резолюции указывается на необходимость освободить всех политических заключенных и выплатить компенсации пострадавшим.

Как сообщалось, 15 августа штаб Светланы Тихановской начал формирование Координационного совета. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В состав КС вошли около ста человек.

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