Климкин о ситуации в Беларуси: Венесуэла в центре Европы и рядом с Украиной

Бывший глава МИД Павел Климкин считает, что ситуация в Беларуси все больше напоминает ситуацию в Венесуэле.

"Боррель (глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, - ред.) сравнил ситуацию Лукашенко и Мадуро. К сожалению ситуация в Беларуси все больше напоминает Венесуэлу в центре Европы и рядом с Украиной. Беларусы этого точно не заслужили", - написал он в Twitter.

Также он прокомментировал кадры, на которых Лукашенко ходит с автоматом в руках.

"Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках в центре города после "получения на выборах якобы 80%" это театр абсурда, который не может долго продолжаться", - добавил он.

Лукашенко у бронежилеті та з автоматом у центрі міста після "отримання на виборах начебто 80%" це театр абсурду, який не може довго тривати. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 24, 2020

Как сообщалось ранее, вчера ко дворцу президента Беларуси Александра Лукашенко прибыл вертолет. По сообщениям в Телеграмм-каналах, его собирались эвакуировать. Однако позже появились кадры, как он прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости с оружием в руках.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт позже заявила, что тот все воскресенье провел во Дворце независимости, в том числе и в момент, когда протестующие "пытались штурмовать" здание

До этого на площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек.