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Климкин о ситуации в Беларуси: Венесуэла в центре Европы и рядом с Украиной

Климкин о ситуации в Беларуси: Венесуэла в центре Европы и рядом с Украиной
Обновлено 02:55 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Бывший глава МИД Павел Климкин считает, что ситуация в Беларуси все больше напоминает ситуацию в Венесуэле.

"Боррель (глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, - ред.) сравнил ситуацию Лукашенко и Мадуро. К сожалению ситуация в Беларуси все больше напоминает Венесуэлу в центре Европы и рядом с Украиной. Беларусы этого точно не заслужили", - написал он в Twitter.

Также он прокомментировал кадры, на которых Лукашенко ходит с автоматом в руках. 

"Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках в центре города после "получения на выборах якобы 80%" это театр абсурда, который не может долго продолжаться", - добавил он. 

Лукашенко с автоматом: в Кремле отказались комментировать поведение президента Беларуси

Как сообщалось ранее, вчера ко дворцу президента Беларуси Александра Лукашенко прибыл вертолет. По сообщениям в Телеграмм-каналах, его собирались эвакуировать. Однако позже появились кадры, как он прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости с оружием в руках.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт позже заявила, что тот все воскресенье провел во Дворце независимости, в том числе и в момент, когда протестующие "пытались штурмовать" здание

До этого на площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Павел Климкин.

Автор:

Телеграф
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