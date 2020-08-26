Правозащитники о протестах в Беларуси: Началась вторая волна задержаний

Во время акций протестов в Беларуси 25 августа были задержаны более пятидесяти человек.

Об этом сообщил представитель белорусского правозащитного центра "Весна" Сергей Сыс во время прямого включения, которое состоялось 26 августа на брифинге "Протесты в Беларуси: чем может помочь белорусам международное сообщество?" в Киеве.

"В Беларуси сейчас началась вторая волна задержания участников акций протеста как в Минске, так и в других городах Беларуси. Например, за вчерашний день, 25 августа, по стране был задержан 51 человек, и сегодня в Минске проходят административные суды над этими людьми. Так, уже есть информация о первых процессах: большинство людей получают административные аресты от восьми до пятнадцати суток. Это свидетельствует о том, что власть никак не хочет уступать протестному настроению и решительно настроена на то, чтобы его преодолеть ", - отметил правозащитник.

В то же время он уточнил, что все пропавшие, о которых сообщалось в течение 9-13 августа, найдены.

"На сегодняшний день правозащитный центр "Весна" может подтвердить четыре случая смерти протестующих. Под вопросом - пятый человек. Пока мы не можем говорить о пяти погибших. Также мы ежедневно проверяем информацию о лицах, которые считались погибшими, а, например, сегодня стало известно, что в отношении одного такого человека был распространен фейк в социальных сетях неизвестными людьми ", - добавил он.

По словам Сыса, пока имеют место преследования и привлечения к ответственности членов координационного совета оппозиции.

"Практически ежедневно происходят допросы в следственном комитете. Сегодня, как известно, была лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. Так же на завтра вызывают еще одного члена (координационного совета - ред.) - Марию Колесникову. Поэтому практически весь президиум побывал на допросах в следственном комитете ", - сказал Сис

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать выборы. Лидер оппозиции провела в литовской столице встречу с заместителем главы Госдепа США Стивом Биганом.

Координационный совет белорусской оппозиции назвал "спорным" статус нового правительства Беларуси. На фоне этого профсоюзы обратились за поддержкой в международные организации.