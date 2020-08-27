Скачать
Четверг, 27.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID-19 к зиме
ВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID-19 к зиме
Украинцам могут вернуть жесткий карантин
Украинцам могут вернуть жесткий карантин
Зинченко представил новую форму Манчестер Сити (Видео)
Зинченко представил новую форму Манчестер Сити (Видео)
Первые "живые" фото Xiaomi Mi 10T Pro утекли в сеть
Первые "живые" фото Xiaomi Mi 10T Pro утекли в сеть

Путин: Россия подготовила резерв из силовиков для Белоруси

Путин: Россия подготовила резерв из силовиков для Белоруси
14:39 Сегодня Телеграф
Российская Федерация подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены для урегулирования ситуации в Беларуси.

Подразделения будут использованы только в случае обострения в стране.

Об этом в интервью "Россия 24" рассказал президент России Владимир Путин.

По его словам, в договорах о коллективной безопасности и о Союзном государстве есть статьи о помощи в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности.

"В этой связи у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Лукашенко так и поставил вопрос. Он хотел бы, что бы Россия при необходимости оказала помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Лукашенко попросил сформировать "определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов".

"И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Пока экстремистские элементы не переступят границу и не приступят к разбою, не начнут жечь машины, дома и пытаться захватить административные здания", - добавил Путин.

Ранее соощалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в отношении страны началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Протесты в Беларуси.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Никакой мистики и толкований: ученые подтвердили, что сны - это всего лишь отражения реальной жизни
02 Протесты в США: 17-летний подросток застрелил двух протестующих (Видео 18+)
03 27 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
05 Данилов: Сейчас идет первая мировая биологическая война
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Египет снова открывает пирамиды для туристов
Египет снова открывает пирамиды для туристов
Ляшко назвал три города, которые под угрозой вспышки COVID-19
Ляшко назвал три города, которые под угрозой вспышки COVID-19
Путин: Россия подготовила резерв из силовиков для Белоруси
Путин: Россия подготовила резерв из силовиков для Белоруси
Дженнифер Энистон рассказала о роли, которая стала ее &quot;прорывом&quot; в актерской карьере
Дженнифер Энистон рассказала о роли, которая стала ее "прорывом" в актерской карьере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь