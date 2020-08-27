Путин: Россия подготовила резерв из силовиков для Белоруси

Подразделения будут использованы только в случае обострения в стране.
Об этом в интервью "Россия 24" рассказал президент России Владимир Путин.
По его словам, в договорах о коллективной безопасности и о Союзном государстве есть статьи о помощи в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности.
"В этой связи у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Лукашенко так и поставил вопрос. Он хотел бы, что бы Россия при необходимости оказала помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - отметил Путин.
Он также подчеркнул, что Лукашенко попросил сформировать "определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов".
"И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Пока экстремистские элементы не переступят границу и не приступят к разбою, не начнут жечь машины, дома и пытаться захватить административные здания", - добавил Путин.
Ранее соощалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в отношении страны началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране третью неделю продолжаются протесты и забастовки.
24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.
Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать выборы.