Лукашенко собирается в Москву

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин встретятся в ближайшие две недели. Лукашенко поедет в Москву.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
Однако, он говорит, что сроки еще согласовываются.
"Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель встреча точно состоится", - сказал Песков.
О встрече два президента договорились по телефону 30 августа.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".
В Кремле заявили, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран.