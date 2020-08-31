Лукашенко собирается в Москву

В Кремле сообщили, что президенты России и Беларуси собираются провести встречу в ближайшие две недели.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин встретятся в ближайшие две недели. Лукашенко поедет в Москву.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Однако, он говорит, что сроки еще согласовываются.

"Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель встреча точно состоится", - сказал Песков.

О встрече два президента договорились по телефону 30 августа.