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"Не хочу, чтобы порезали на куски страну": Лукашенко объяснил почему не уходит с поста президента

"Не хочу, чтобы порезали на куски страну": Лукашенко объяснил почему не уходит с поста президента
Обновлено 08:58 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко рассказал, что будет, если "прикорытники и урки" придут к власти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко опасается, что, если "урки с прикорытниками" придут к власти, начнется резня, по сравнению с которой произошедшее во время Майдана в Украине — "цветочки".

Об этом сообщает TUT.BY.

"Дело здесь не во власти, дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок", - сказал он.

По словам Лукашенко, его поддерживают миллионы людей и он опасается, что если "урки с прикорытниками" придут к власти, то порежут на куски не только страну, но и людей.

"Это будет резня, и то, что произошло в Украине, — это будут цветочки. У нас будут ягодки", - подчеркнул Лукашенко.

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Протесты в Беларуси.

Автор:

Телеграф
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