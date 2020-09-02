"Не хочу, чтобы порезали на куски страну": Лукашенко объяснил почему не уходит с поста президента

Александр Лукашенко рассказал, что будет, если "прикорытники и урки" придут к власти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко опасается, что, если "урки с прикорытниками" придут к власти, начнется резня, по сравнению с которой произошедшее во время Майдана в Украине — "цветочки".

Об этом сообщает TUT.BY.

"Дело здесь не во власти, дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок", - сказал он.

По словам Лукашенко, его поддерживают миллионы людей и он опасается, что если "урки с прикорытниками" придут к власти, то порежут на куски не только страну, но и людей.

"Это будет резня, и то, что произошло в Украине, — это будут цветочки. У нас будут ягодки", - подчеркнул Лукашенко.