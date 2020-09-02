"Не хочу, чтобы порезали на куски страну": Лукашенко объяснил почему не уходит с поста президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко опасается, что, если "урки с прикорытниками" придут к власти, начнется резня, по сравнению с которой произошедшее во время Майдана в Украине — "цветочки".
Об этом сообщает TUT.BY.
"Дело здесь не во власти, дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок", - сказал он.
По словам Лукашенко, его поддерживают миллионы людей и он опасается, что если "урки с прикорытниками" придут к власти, то порежут на куски не только страну, но и людей.
"Это будет резня, и то, что произошло в Украине, — это будут цветочки. У нас будут ягодки", - подчеркнул Лукашенко.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.
С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".