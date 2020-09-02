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МВД Беларуси: в Минске на митингах задержали 95 человек

МВД Беларуси: в Минске на митингах задержали 95 человек
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Около 100 человек будут привлечены к административной ответственности за участие 1 сентября в несогласованных акциях в Минске. Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении", - сказала она.

Чемоданова уточнила, что 39 человек останутся в милиции до рассмотрения их дел в суде.

По ее словам, общая численность участников протестных акций составила по стране 1 сентября около 2,3 тыс. человек, из которых были задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях 128 граждан.

По данным правозащитного центра "Весна", задержанные вчера студенты были арестованы на срок от 5 до 15 суток.

Некоторым из них присудили штрафы.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки. 

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

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Беларусь, МВД, Минск.

Автор:

Телеграф
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