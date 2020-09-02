В ЕС снова призвали Лукашенко прекратить репрессии

"Белорусские власти продолжают очень опасные репрессии против мирных протестующих, что является недопустимым.
Позиция ЕС не изменилась: мы повторяем наши призывы прекратить репрессии и приобщиться к диалогу с обществом.
Ведь желания и стремления белорусов необходимо услышать, обсудить и относиться к ним с уважением", - заявил представитель Еврокомиссии.
Стано сообщил, что процесс проработки новых санкций против белорусских чиновников, ответственных за репрессии, насилие, нарушение прав человека и фальсификацию президентских выборов, продолжается и должен быть завершен как можно скорее.
Ситуация в Беларуси
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.
С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".