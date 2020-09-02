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В ЕС снова призвали Лукашенко прекратить репрессии

В ЕС снова призвали Лукашенко прекратить репрессии
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В ЕС стремятся завершить проработку нового санкционного списка в отношении Беларуси и призывают белорусские власти прекратить насилие и репрессии против мирных протестующих. Об этом заявил в среду официальный представитель ЕС по международным вопросам Петер Стано.

"Белорусские власти продолжают очень опасные репрессии против мирных протестующих, что является недопустимым.

Позиция ЕС не изменилась: мы повторяем наши призывы прекратить репрессии и приобщиться к диалогу с обществом.

Ведь желания и стремления белорусов необходимо услышать, обсудить и относиться к ним с уважением", - заявил представитель Еврокомиссии.

Стано сообщил, что процесс проработки новых санкций против белорусских чиновников, ответственных за репрессии, насилие, нарушение прав человека и фальсификацию президентских выборов, продолжается и должен быть завершен как можно скорее.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки. 

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

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ЕС, Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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