Протесты в Беларуси: в Минске силовики задержали двух телеведущих

В Минске задержали двух телеведущих Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского, которые ранее осудили задержания силовиками мирных людей.

Об этом сообщает TUT.by.

По словам супруги Дудинского Катерины Раецкой, всю ночь задержанные провели в изоляторе на улице Окрестина.

«Мой муж с товарищем провел ночь «на передержке» на Окрестина, мы с Надей Кохно (жена Дмитрия Кохно — ред.) с 9.00 утра и весь день планируем ждать у суда Центрального района (предварительная информация) вестей о заседании, чтобы следить за новостями», - сообщила она.

Надежда Кохно опубликовала в Инстаграме видео задержания супруга.

Причины задержания, а также что за силовые ведомства к этому причастны - пока неизвестны.

Как пишет издание, ведущего телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно уволили после эмоционального поста в соцсетях по поводу задержаний ОМОНом людей в очереди к магазину сувениров с национальной символикой. Позже он обратился с открытым письмом к коллегам, которые еще работают на белорусском телевидении. Шоумен призвал «сделать шаг, без скандалов и громких заявлений», то есть уволиться. Он пообещал, что лично вступится за каждого из них.

Денис Дудинский также пострадал из-за открытого выражения своего мнения. После его поста о задержаниях возле магазина Symbal.by стало известно, что он с женой Екатериной Раецкой отстранен от ведения «Славянского базара». Позже его уволили с телеканала БТ.

Кроме этого, по данным Euroradio, в отношении топ-менеджера IT-компании PandaDoc Виктора Кувшинова возбуждено уголовное дело по статье 210 УК Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Ему может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы.

Ранее в среду сообщалось, что сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси пришли с обыском в минский офис ИТ-компании PandaDoc, основатель которого помог создать инициативу по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.