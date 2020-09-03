Протесты в Беларуси: в Минске силовики задержали двух телеведущих

Об этом сообщает TUT.by.
По словам супруги Дудинского Катерины Раецкой, всю ночь задержанные провели в изоляторе на улице Окрестина.
«Мой муж с товарищем провел ночь «на передержке» на Окрестина, мы с Надей Кохно (жена Дмитрия Кохно — ред.) с 9.00 утра и весь день планируем ждать у суда Центрального района (предварительная информация) вестей о заседании, чтобы следить за новостями», - сообщила она.
Надежда Кохно опубликовала в Инстаграме видео задержания супруга.
Причины задержания, а также что за силовые ведомства к этому причастны - пока неизвестны.
Как пишет издание, ведущего телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно уволили после эмоционального поста в соцсетях по поводу задержаний ОМОНом людей в очереди к магазину сувениров с национальной символикой. Позже он обратился с открытым письмом к коллегам, которые еще работают на белорусском телевидении. Шоумен призвал «сделать шаг, без скандалов и громких заявлений», то есть уволиться. Он пообещал, что лично вступится за каждого из них.
Денис Дудинский также пострадал из-за открытого выражения своего мнения. После его поста о задержаниях возле магазина Symbal.by стало известно, что он с женой Екатериной Раецкой отстранен от ведения «Славянского базара». Позже его уволили с телеканала БТ.
Кроме этого, по данным Euroradio, в отношении топ-менеджера IT-компании PandaDoc Виктора Кувшинова возбуждено уголовное дело по статье 210 УК Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Ему может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы.
Ранее в среду сообщалось, что сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси пришли с обыском в минский офис ИТ-компании PandaDoc, основатель которого помог создать инициативу по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.
С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".