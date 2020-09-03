Не ищите "врагов там, где их нет": В МИД Украины дали совет Лукашенко

В МИД Украины призвали президента Беларуси Александра Лукашенко не искать "врагов там, где их нет". Об этом говорится в комментарии МИД о якобы влиянии Украины на акции протеста в Беларуси.

"Исчерпывающий ответ на упреки отдельных политиков о якобы привлечении Украины к организации протестов в Республике Беларусь был вчера дан министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Он в частности отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси", - говорится в комментарии.

"В связи с очередным ложным обвинением о вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным А.Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков", - добавили в МИД. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "не надо искать врагов там, где их нет".

Согласно сообщению информагентства "Белта", сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что на ситуацию в стране влияют внешнее вмешательство во внутренние дела и управление протестными акциями из-за рубежа, вмешательство якобы происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины.

Напомним

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".