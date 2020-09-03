Скачать
Четверг, 03.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ослабить карантин не готовы Киев и 16 областей
Ослабить карантин не готовы Киев и 16 областей
Считали без вести пропавшим: во время ликвидации пожара на Луганщине погиб военный
Считали без вести пропавшим: во время ликвидации пожара на Луганщине погиб военный
Костюк - о выходе в третий раунд US Open 2020
Костюк - о выходе в третий раунд US Open 2020
Экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира
Экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира

Не ищите "врагов там, где их нет": В МИД Украины дали совет Лукашенко

Не ищите "врагов там, где их нет": В МИД Украины дали совет Лукашенко
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф
В МИД Украины призвали президента Беларуси Александра Лукашенко не искать "врагов там, где их нет". Об этом говорится в комментарии МИД о якобы влиянии Украины на акции протеста в Беларуси.

"Исчерпывающий ответ на упреки отдельных политиков о якобы привлечении Украины к организации протестов в Республике Беларусь был вчера дан министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Он в частности отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси", - говорится в комментарии.

"В связи с очередным ложным обвинением о вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным А.Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков", - добавили в МИД. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "не надо искать врагов там, где их нет".

Согласно сообщению информагентства "Белта", сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что на ситуацию в стране влияют внешнее вмешательство во внутренние дела и управление протестными акциями из-за рубежа, вмешательство якобы происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины.

Напомним

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки. 

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Беларусь, МИД, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очень пошло и не эстетично": Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового фото
02 Жара спадет: в Украину идут похолодание и дожди
03 Представители ОРДЛО от Украины в ТКГ: Кравчук довел Грызлова до истерики
04 Горячие снимки: Деми Роуз похвасталась формами в откровенном купальнике
05 Кулеба рассказал, что думает о возможности проведения местных выборов в ОРДЛО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нацбанк: Рост заболеваемости COVID-19 не повлиял на экономическую активность
Нацбанк: Рост заболеваемости COVID-19 не повлиял на экономическую активность
Не ищите &quot;врагов там, где их нет&quot;: В МИД Украины дали совет Лукашенко
Не ищите "врагов там, где их нет": В МИД Украины дали совет Лукашенко
Пожары на Харьковщине: к ликвидации привлекли 200 военнослужащих
Пожары на Харьковщине: к ликвидации привлекли 200 военнослужащих
Qualcomm анонсировала чип Snapdragon 400-ой серии с поддержкой 5G
Qualcomm анонсировала чип Snapdragon 400-ой серии с поддержкой 5G
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь