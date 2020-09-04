Тихановская попросила ООН послать в Беларусь наблюдателей

Во время выступления в Совбезе ООН кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала к отправке в Беларусь мониторинговой миссии и спецдокладчика ООН по правам человека, а также к воздействию на режим Лукашенко с целью прекратить беззаконие. Об этом сообщают в Совбезе ООН.

"Требуем от ООН послать мониторинговую миссию в Беларусь, чтобы она имела возможность проводить мониторинг ситуации. Мы также требуем, чтобы спецдокладчик ООН по правам человека имел возможность въехать в Беларусь", - сказала Тихановская.

Она напомнила, что в 1945 году БССР была одним из основателей ООН, теперь народ Беларуси обращается к ООН за помощью. Докладчик призвала провести спецсессию ООН с обсуждением прав человека в Беларуси.

Тихановская обратилась к международному сообществу с призывом использовать против режима Лукашенко все возможности, включая санкции, чтобы прекратить происходящее беззаконие и преступления против человечности.

При этом, по ее словам, требования протестующих остаются прежними – освобождение политзаключенных, прекращение нарушения прав человека и устрашения гражданского общество, проведение в стране свободных и справедливых выборов. "Есть лишь одно препятствие. Это Александр Лукашенко, который вцепился во власть… Режим Лукашенко обанкротился в глазах нашей нации. Нация не должна быть заложником одного человека. Лукашенко больше не представляет Беларусь. А мы открыты к диалогу со всеми сторонами, со всеми странами, которые уважают суверенитет Беларуси", - подчеркнула Тихановская.

Как отмечается, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступает на неформальном заседании Совбеза ООН по видеосвязи по приглашению Эстонии, которая в настоящее время является непостоянным членом этого органа.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

3 сентября Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя Комитета государственной безопасности.