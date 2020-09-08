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Заявления об отравлении Навального: В МИД РФ вызвали посла Германии

Заявления об отравлении Навального: В МИД РФ вызвали посла Германии
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Фото: facebook
МИД РФ вызвало посла ФРГ из-за заявлений о наличии свидетельств об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ.

Ждём германского посла на Смоленке.

Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", - написала Мария Захарова. 

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Она заявила, что "на днях в Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) заявили, что лаборатории удалось доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах "блогера" (именно так называют Навального официальные представители РФ - ред.), однако они не могут предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах по соображениям секретности".

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

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Все по теме:

ФРГ, РФ, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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