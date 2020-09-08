Лукашенко: Без меня рухнет вся система и скатится Беларусь

Белорусский лидер, Александр Лукашенко поделился некоторыми мыслями с кремлевскими пропагандистами в Минске по поводу того, каким видит будущее страны без себя. Об этом сообщили в TUT.BY.

"Что меня очень держит в этой ситуации, но и вы, наверное, знаете: если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и вслед скатилась бы Беларусь.

Я не хочу сказать, что она скатилась бы куда-то далеко. Я думаю, что далеко скатилась бы.

Ну может кто-нибудь подставил бы могучее плечо", - заявил Лукашенко.

Также он добавил, что его сторонников в таком случае будут "рвать и резать".

"Но сейчас было бы очень трудно.

И вот эти ребята – омоновцы и другие – те, кто со мной рядом ... Вот она сидит, совсем молодой человек, понимаете. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать", - утверждает Лукашенко.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".