Вышли в поддержку оппозиции: в Минске задерживают участников акций

По состоянию на сегодняшний день, в Минске собралась акция в поддержку членов оппозиции. Об этом сообщает Радио Свобода.

У Комаровского рынка в Минске стоят уже несколько сотен человек.

Люди скандируют: "Выпускай!". Протестующие выражают поддержку задержанному сегодня оппозиционеру Марии Колесниковой.

Как отмечается, несколько человек уже были задержаны.

Остальные продолжают скандировать "Мария, Мария" в поддержку пропавшей Марии Колесниковой.

Видео с места событий:







Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".