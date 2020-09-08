Вышли в поддержку оппозиции: в Минске задерживают участников акций

У Комаровского рынка в Минске стоят уже несколько сотен человек.
Люди скандируют: "Выпускай!". Протестующие выражают поддержку задержанному сегодня оппозиционеру Марии Колесниковой.
Как отмечается, несколько человек уже были задержаны.
Остальные продолжают скандировать "Мария, Мария" в поддержку пропавшей Марии Колесниковой.
Видео с места событий:
Ситуация в Беларуси
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".