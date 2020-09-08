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Вышли в поддержку оппозиции: в Минске задерживают участников акций

Вышли в поддержку оппозиции: в Минске задерживают участников акций
19:43 Сегодня Телеграф Фото: twitter
По состоянию на сегодняшний день, в Минске собралась акция в поддержку членов оппозиции. Об этом сообщает Радио Свобода.

У Комаровского рынка в Минске стоят уже несколько сотен человек.

Люди скандируют: "Выпускай!". Протестующие выражают поддержку задержанному сегодня оппозиционеру Марии Колесниковой.

Как отмечается, несколько человек уже были задержаны.

Остальные продолжают скандировать "Мария, Мария" в поддержку пропавшей Марии Колесниковой.

Видео с места событий:



Лукашенко: Без меня рухнет вся система и скатится Беларусь

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

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Все по теме:

Протест, Митинг, Беларусь, Минск.

Автор:

Телеграф
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