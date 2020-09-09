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Лукашенко сравнил протестующих с "фашистами"

Лукашенко сравнил протестующих с "фашистами"
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Александр Лукашенко выразил мнение о протестующих, которые с 9 августа требуют его переизбрания. Беседа по поводу людей, выходящих на митинги, состоялась в рамках интервью кремлевским пропагандистам. По словам Лукашенко, "походами" руководят Телеграм-каналы.

"И вы видите, как люди там выходят: иногда безпечно с детьми, на прошлом митинге было 2/3 женщин, молодежь какая-то приезжает...", – ответил белорусский глава.

При этом редактор пропагандистского "Russia Today" Маргарита Симоньян его перебила, заявив: "Мы это все хорошо знаем. Мы это проходили". "Дошло даже до того, что мужчины наши начали прятаться за женщинами и детьми.

Только это у нас было 75-80 лет назад: когда фашисты вперед пускали женщин, а сами за них прятались", – убежден Лукашенко.

Женщины на митингах в Беларуси массово стали появляться после событий 9-11 августа, когда протестующих избивали и убивали силовики.

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Они в основном выходят с цветами и призывают правоохранительные органы перейти на сторону народа, а также остановить насилие в отношении демонстрантов.

Кроме мирных протестов, женщины в Беларуси активно защищают мужчин, которых силовики намеренно выхватывают из толпы, организовываясь в "живой" круг.

Однако вчера, 8 сентября, на акции в поддержку оппозиционерки Марии Колесниковой фиксировали многочисленные случаи насилия и к самим женщинам.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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