Ловят сигналы из космоса: Лукашенко высказался о протестующих

Александр Лукашенко утверждает, что американцы дали сигнал из космоса протестующим, которые 23 августа двинулись с акцией к его резиденции. Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам, объясняя, почему появился перед демонстрантами в бронежилете и с автоматом.

По словам белорусского главы, в тот день он сидел в ситуативной комнате во Дворце и наблюдал за происходящим с камер видеонаблюдения.

"И вы помните, они тогда впервые хлынули сюда. Дворец Независимости был защищен.

Но когда они хлынули сюда, я подумал: надо взглянуть, что там происходит. Я сажусь в вертолет, однако они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все.

И они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся", - ответил Лукашенко.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.