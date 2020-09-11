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Глава Литвы: Cписок санкций без Лукашенко достоин лишь улыбки

Глава Литвы: Cписок санкций без Лукашенко достоин лишь улыбки
14:17 Сегодня Телеграф
Глава Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС ввести санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает DELFI.

"Сегодня у нас ситуация, когда и другие крупные державы мира еще только думают о введении санкций - США, Соединенное Королевство.

Между тем Балтийские государства показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, но и включив в этот список и самого господина Лукашенко. Список без господина Лукашенко, наверное, достоин лишь улыбки, потому что все мы прекрасно понимаем, что люди из этого списка не являются самостоятельными исполнителями и от них немногое зависит во внутренней жизни Беларуси", - заявил Науседа.

По его словам, на Лукашенко ложится ответственность за то, что белорусская экономика стала полностью зависимой от экономики России, и у него больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом и выдерживать интеграционное давление Москвы.

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"Сегодня у него (Лукашенко - ред.) больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, так как не осталось никаких путей для договора с Западом, ибо он сам не готов с ним говорить.

Поэтому он вынужден развернуться лицом к единственному партнеру, то есть к Владимиру Путину", - сказал Науседа.

Глава Литвы считает, что Запад может помочь, оказывая поддержку гражданскому обществу Беларуси и обсуждая экономическую помощь после заката эры Лукашенко.

Ситуация в Беларуси 

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

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Все по теме:

ЕС, Беларусь, Литва, Александр Лукашенко, Гитанас Науседа.

Автор:

Телеграф
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