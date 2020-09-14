Ситуация в Беларуси: В МВД отчитались о задержании "лесных партизанов" с украинской символикой

МВД Белоруссии вместе с ОМОНом задержала шестерых участников так называемого лесного отряда "Партизаны Могилева". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову.

В сообщении говорится, что была пресечена деятельность "лесного отряда", лидер которого создал в социальных сетях сообщество "Партизаны Могилева", в которое входило 64 пользователя.

По предварительным данным, участники группы тренировались в заброшенном помещении в лесу. Уточняется, что задержанные отрабатывали навыки захвата помещений, ведения боев в лесу и штурмового альпинизма.

У задержанных якобы изъяли бело-красно-белую и украинскую символику, балаклавы, пневматическое и страйкбольное оружие, ножи, бронежилеты, радиостанции и сигнальный пистолет.

Кроме того, у участников отряда было обмундирование с шевронами "Пагоня".

По данным МВД, некоторые задержанные, в числе которых есть и несовершеннолетние, изготавливали зажигательные устройства и публиковали видеоотчеты испытаний в сети.

В настоящий момент участники отряда находятся в изоляторе временного содержания.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.