Тихановская высказалась о российском кредите Лукашенко

Российский кредит Лукашенко продлит его агонию, но не предотвратит победу народа, заявила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская. Об этом она написала в Телеграм-канале "Пул Первой".

"Беларуси Светлана Тихоновская Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий - это обращение к гражданам России: "Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы". Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет", - отметила Тихановская.

Еще до начала переговоров Тихановская заявляла, что договоренности между Лукашенко и Путиным, принятые в Сочи, не будут иметь законной силы.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

С тех пор каждые выходные в столице страны проходят массовые акции. Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, было задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.