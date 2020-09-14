Тихановская высказалась о российском кредите Лукашенко

"Беларуси Светлана Тихоновская Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий - это обращение к гражданам России: "Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы". Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет", - отметила Тихановская.
Еще до начала переговоров Тихановская заявляла, что договоренности между Лукашенко и Путиным, принятые в Сочи, не будут иметь законной силы.
В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
С тех пор каждые выходные в столице страны проходят массовые акции. Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, было задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
Ситуация в Беларуси
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".
Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.