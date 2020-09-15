В Беларуси журналиста арестовали на 10 суток после пяти минут суда

Журналист регионального издания "Медиа-Полесье" Евгений Николаевич получил 10 суток административного ареста за участие в акции протеста в Минске 6 сентября. Об этом сообщает TUT.by.

Евгений Николаевич был задержан и доставлен в городской отдел внутренних дел, хотя журналист имел служебное удостоверение и бейдж.

Суд был назначен на 9 сентября, но потом его перенесли на 14 сентября.

В понедельник само судебное заседание длилось около пяти минут.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.