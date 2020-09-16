Лукашенко попросил у Путина новое вооружение для Беларуси: детали

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у президента РФ Владимира Путина новое вооружение. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске, переают в БЕЛТА.

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - заявил Лукашенко.

Помимо этого, Лукашенко сообщил, что предложил Путину подумать над новыми военными учениями. "Мы договорились с президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси "Славянское братство", которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет", - сказал Лукашенко.

Шойгу сообщил, что на этот год у белорусских и российских военных было намечено около 130 совместных мероприятий: учения, встречи, совместные заседания как в формате двустороннего сотрудничества, так и на международных площадках. Сейчас, например, проходят учения "Славянское братство", сказал он. "К сожалению, программу выполнили только на 30%. Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учений, которые идут сейчас. В октябре у нас будут следующие учения", - добавил Шойгу.

Ранее Россия пообещала Лукашенко защиту и помощь в случае эскалации ситуации внутри страны.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.