"Вы живете не в том веке": в Беларуси научили ИИ "срывать маски" с силовиков (Видео)

Беларуские IT-специалисты задействовали искусственный интеллект для опознавания силовиков, причастных к задержаниям протестующих.

IT-специалисты из Беларуси разработали програмное обеспечение, позволяющее идентифицировать ОМОНовцев, чьи лица скрыты за масками.

Видео с первыми результатами работы опубликовал в YouTube основатель Promethean AI Андрей Максимов.

"Вы не до конца осознаете всю серьезность вашей ситуации. У вас нет масок. Вы живете не в том веке", - сказал он в своем обращении к белорусским силовикам.

На кадрах видно, как ИИ анализирует изображения силовиков в защитных масках и балаклавах, а затем сравнивает с фотографиями, имеющимися в открытом доступе, позволяя точно установить личность.

23 сентября, Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.

Это событие вызвало бурю негодования среди граждан страны. Улицы снова начали наполняться людьми.

Глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил официальную позицию Украины, которая заключается в том, что Киев не признает Лукашенко легитимным главой белорусского государства.

Не признали его легитимность также по меньшей мере 8 европейских стран.