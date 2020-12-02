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Про 5G даже не слышали: жители российской глубинки взбунтовались улучшению мобильной связи (видео)

Про 5G даже не слышали: жители российской глубинки взбунтовались улучшению мобильной связи (видео)
05:41 Сегодня Телеграф Фото: udmurt.media

Жители города Чкаловск в Нижегородской области поднялись на борьбу с технологическим прогрессом, заблокировав монтажникам доступы к строительству вышки 4G. 

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

"Очередная битва россиян против невидимых лучей. В Нижегородской области перекрыли дорогу, чтобы остановить подключение вышки 4G", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что местные жители, узнав о планах по сооружению вышки, решили просто перекрыть своими автомобилями любые доступы к ней. 

Чкаловск находится на северо-западе Нижегородской области, в поселке проживает около 11 тысяч человек.

Как известно, в мире существует множество конспирологических теорий о том, что вышки мобильной связи якобы облучают людей и могут существенно повлиять на здоровье и самочувствие. Сторонники этих идей встречаются даже в прогрессивных западных странах

Однако во времена вспышки пандемии COVID-19, в сети начала распространяться еще более абсурдная идея, согласно которой вышки 5G могут распространять коронавирус. На фоне засилья подобных фейков в интернете, в России даже сожгли одну из вышек.

О том, вредят ли новые технологии здоровью в свое время объяснял заместитель главы Минцифры. 

А бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун даже посвятила этой теме большой пост в Фейсбуке, объяснив что такое радиофобия и в чем ее причина.

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Все по теме:

Россия, Интернет, Мобильная связь, Вышки, 4G, 5G, Чкаловск.

Автор:

Телеграф
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