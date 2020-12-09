Не "случайно": пропагандисты России нашли крайних в ситуации в Карабахе

Месяц назад в Нагорном Карабахе азербайджанской армией по ошибке был сбит российский боевой вертолет. Однако не все верят в случайность этой катастрофы.

Российский пропагандист Семен Пегов в своем Telegram-канале начал приводить "доказательства" умышленного сбития вертолета Ми-24.

"Учитывая, что МИ-24 взлетал из российского сектора авиабазы в Эребуни, любой вылет с которой даже в мирное время отслеживается радиолокационными, а также оптическими системами, развернутыми турецкой стороной на Арарате - странно предполагать, что азербайджано-турецкий альянс не был в курсе, какое именно воздушное судно покинуло военный аэропорт", - заявил он.

Кроме того, Пегов заявляет, что службы ПВО Азербайджана "вели" вертолет на протяжении всего маршрута и МИ-24 был сбит за две-три секунды до того, как выйти из зоны поражения.

Военный эксперт Алексей Леонков требует арестовать и допросить виновных в смерти российских военных. "Убийцы должны ответить по закону!", - заявил он.

Стоит отметить, что крушение российского вертолета стало предлогом для смены ролей в регионе. Тут же было подписано заявление о прекращении огня и ввод миротворцев РФ в Карабах.

Как известно, в Баку принесли извинения за трагедию и объяснили, что инцидент произошел в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны.