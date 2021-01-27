"Вы будете смеяться": силовики Путина нашли повод для обысков у Навальных

Силовики пришли обыскивать квартиру арестованного оппозиционера Алексея Навального в Москве. Также обыски происходят в квартире Юлии Навльной,где силовики выломали дверь, а также у сотрудников фонда Навального и в студии "Навальный Live".

Первым об обыске на своей странице в Twitter написал юрист, директор возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный", - написал он, не уточнив причин обыска.

Позже Telegram-канал "Baza" сообщил, что обыск может быть связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

"Следователи ГСУ МВД по Москве возбудили дело по 236 статье УК РФ – вы будете смеяться, но это – "Нарушение санитарно-эпидемиологических норм». Да, и в связи с этим следователи планируют провести обыски у всех представителей ФБК, в том числе и у Любови Соболь", - уточнили в Telegram-канале.

Кроме того, обыски проходят и в квартире супруги Алексея Навального, Юлии Навальной, которую задержали во время недавних протестов в Москве.

Также обыскивают сотрудников фонда Навального, обыски проходят и в самом офисе – в студии, где снимается "Навальный Live".





Отметим, что в понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток сразу же после возвращения в Россию после лечения от отравления в немецкой клинике "Шарите". В свою очередь, Навальный не постеснялся и обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой", призвав людей выходить на уличные митинги в субботу, 23 января. Еще одним "подарком" российскому гаранту от Навального стало новое расследование о средствах, потраченных на новый особняк Путина под Геленджиком. Отметим, что за два дня кадры с расследованием посмотрели 56 миллионов человек. 23 января по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального, в ходе которых, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны 3960 человек, в том числе и несовершеннолетние.