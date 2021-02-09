Сторонники Навального взяли паузу в протестах до весны. Одержал ли Кремль победу?

Команда российского оппозиционера Алексея Навального, которого приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, заявила, что следующие акции протеста планирует проводить весной и летом. Почему взята пауза? До чего может довести Россию в целом и Кремль в частности дело Навального? Пойдет ли Запад на ужесточение санкций? Своим мнением с "Телеграфом" поделился политолог Андрей Окара.

"Паузу взяли, потому что предыдущие акции (после задержания Навального и суда над ним) оказались импровизированным, неподготовленными. Что касается собственно возвращения Навального – шаг героический, самоотверженный и где-то даже мученический. Было очевидно, что его на свободе в РФ не оставят. Но он на это пошел сознательно. Рискуя свободой и даже жизнью. Это вызывает уважение. А вот эффективность – другое измерение. И с этой точки зрения его приезд и последствия пока мало что дали", – считает Андрей Окара.

По его мнению, с акциями протеста и, собственно, возвращением получился фальстарт.

"Большинство политтехнологов сошлись на мысли, что для Навального оптимальным временем возвращения в Россию были бы апрель-май. Уже теплее, лучше должна быть ситуация с пандемий, больше возможностей для выхода протестующих на улицы. К тому же, в РФ осенью выборы в Госдуму, – напоминает Андрей Окара. – И в районе мая было бы логично устроить подобную протестную "движуху"‘. Как летом 2019-го после нерегистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордому".

По мнению политолога, те, кто думал, что "кейс Навального" может как-то изменить Россию сейчас и сразу – уже поняли, что дело долгосрочное. Блицкриг не прошел.

"Оппозиция же серьезно пострадала. Режим много сил потратил, чтобы вычислить протестных лидеров и даже участников. Почему после 23 января было меньше протестующих? Потому что сторонников Навального вычисляли и прессовали тем или иным способом. Задержали, возможно, перекупили. Демотивировали разными способами", – поясняет Андрей Окара.

В то же время, он не исключает, что дело Навального всё же доведет до глобальных политических изменений, связанных со сменой режима. Но ведет оно к этому очень медленно.

"Смена режима вряд ли произойдет с помощью выборов (прозрачных и честных в РФ нет априори), так что, возможно, произойдет неинституциональными способами. Прогнозировать которые пока непросто. Они всегда возникают по модели "черных лебедей" и зависят от неожиданных факторов, которые становятся спусковыми крючками – триггерами. В ходе революции в Украине таким триггерным событием стало избиение студентов. В Беларуси – жесткое избиение протестантов после "выборов Лукашенко" в августе 2020-го. В РФ такой ситуации пока не сложилось. Были незаконные и издевательские ситуации при задержаниях. Когда люди, к примеру, "били полицейских животом в ногу". Но это не стало чем-то, что потрясло бы всех. Само по себе отравление Навального и его арест может быть триггером для сторонников, которые и вышли на протесты. Фильм о дворце Путина – для глубинного народа и путинского большинства. Но не сразу, а в ситуации предельного ухудшения уровня жизни", – считает Андрей Окара.

Наш собеседник отмечает, что к жесткому сопротивлению путинскому режиму готовы мало россиян. Потому власть не рассматривает это как серьезную угрозу.

"Пока же Кремль опробовал на протестах силовую систему. Работает достаточно грубо, но относительно эффективно. И не так жестоко, как в Беларуси", – отмечает политолог.

Что касается санкций "за Навального", то Запад уже пошел на них, подчеркивает Андрей Окара.

"Уже известно, что будут персональные санкции против небольшой группы людей. Но санкции, которые реально могли бы повлиять на Кремль, пока не предвидятся. Тот же "Северный поток-2" европейцы призывают не связывать с делом Навального, – говорит политолог. – Да и вообще санкции, которые есть, пока не сильно тревожат Кремль. Никто Крым не вернул, с Донбасса не ушел, Навального не выпустил, травить в стиле а-ля Скрипали не перестал. Санкции неприятны, болезненны, но не смертельны, как мы видим уже 7 лет. Кому-то будет больнее, а Кремль даже втихаря радуется, потому что персональные санкции против ярких персонажей нынешней власти, которым мешают пользоваться награбленным в РФ за пределами России – только плюс. Кремль давно сторонник того, чтобы его окружение не имело имущества, семей, средств за границей. Лучше всё здесь – это сплотит, все в одной лодке. Предотвращаются случаи дезертирства".

Напомним, что после отравления ядовитым веществом из семейства "Новичок" Алексей Навальный несколько месяцев пробыл на лечении в Германии. 18 января он вернулся в Москву, где его задержали сразу после приземления.

2 февраля Московский городской суд приступил к рассмотрению дела о замене условного срока на реальный для Навального по требованию ФСИН. Уже 3 февраля был оглашен приговор.

Преследование главного оппозиционера страны вызвало в России волну акций протеста в его поддержку. Свое мнение по поводу ареста Навального выразил и Европейский Союз, чей верховный представитель по иностранным делам и безопасности Жозеп Борель совершил визит в Москву, чтобы выразить осуждение Запада.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель уверяет, что целью его визита в Москву (4-6 февраля) было - выразить решительное осуждение в связи с отравлением и арестом Навального.