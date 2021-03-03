Искали не там: выяснилось, куда на самом деле отправили Навального

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится не в исправительной колонии №2, а в СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области, где его в среду, 3 марта, посетили адвокаты.

Об этом сообщается в официальном аккаунте политика в соцсети Twitter.

Алексей находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. Сегодня с ним встретились его защитники. Он в отличном настроении и передает всем привет — Alexey Navalny (@navalny) March 3, 2021

Подробности об условиях, в которых находится Навальный в следственном изоляторе, сообщил посетивший его адвокат Вадим Кобзев.

"Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника", - написал Кобзев в своем аккаунте в Twitter.

По словам защитника, тюремным ларьком пользоваться не может ни сам Навальный, ни его сокамерники.

"По словам работников СИЗО "бухгалтерия не видит деньги на счёте", - отметил адвокат.

Как сообщалось, после отравления ядовитым веществом из семейства "Новичок", Навальный несколько месяцев пробыл на лечении в Германии. 18 января он вернулся в Москву, где его задержали сразу после приземления.

20 февраля 2021 года Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". При этом, первоначальный приговор широко рассматривался как политически мотивированный.

Позже в Федеральной службе исполнения наказаний России подтвердили, что Навального перевели в исправительную колонию общего режима №2 в Покрове, в Петушинском районе Владимирской области России.