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"Москва все еще нужна Вашингтону": как в России смотрят на новые санкции со стороны Запада

"Москва все еще нужна Вашингтону": как в России смотрят на новые санкции со стороны Запада
08:03 Сегодня Телеграф

После того как США и ЕС ввели санкции против России в связи с заключением политика Алексея Навального, в Москве нервно отреагировали на это. Между тем, президент США Джо Байден продлил на год действие санкций, введенных против России за агрессию в отношении Украины. Российский политолог, доктор исторических наук Елена Галкина, которая ранее прогнозировала, какими будут новые санкции Запада против РФ, пояснила "Телеграфу" логику введения именно персональных санкций.

"Ранее я уже говорила, что это санкции не против РФ, а против конкретных представителей режима Путина. "Персоналистский" подход становится доминирующим в применении санкционных инструментов, – отмечает эксперт. – И в этом есть резон: в своё время десятилетие жесточайших секторальных санкций против Ирака привело к обнищанию населения и падению режима Хусейна (с американской помощью). Но мира и благополучия на его обломках не возникло. Зато усилилось влияние Ирана, а население Ирака видит в США преимущественно врагов и оккупантов".

По словам Елены Галкиной, в случае Ирана секторальные санкции также показали низкую эффективность.

"Пропаганда диктаторских режимов успешно использует их для консолидации населения вокруг себя против "внешнего вмешательства". И это лишь пара примеров. Поэтому сейчас и ЕС, и США предпочитают воздействовать на коррумпированные элиты, которым санкции нарушают привычный образ жизни, лишают свободы передвижения, распоряжения капиталами и т.д. Но поскольку администрация Байдена в международных отношениях придерживается философии инклюзивного диалога, их санкции не имеют задачи "обрубать концы", разрывать отношения", – подчеркивает политолог.

Она напоминает: первое, что сделал Байден в отношениях с РФ – продлил СНВ-3 (Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, - ред.) без дополнительных условий, на которых настаивали переговорщики администрации Трампа.

"После обнародования выводов спецслужб о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Сальмана к убийству журналиста Джамаля Хашогджи – США ввели санкции против 76 персоналий, но среди них нет наследного принца. Так и с режимом Путина. США демонстрируют свою принципиальность, но не закрывают дверь для диалога. Тем более, что впереди решение вопроса о судьбе иранской ядерной сделки. И, вероятно, Вашингтон будет привлекать Москву для достижения компромисса с Ираном", – прогнозирует Елена Галкина.

О том, как начали выстраиваться отношения между Кремлем и Вашингтоном после смены власти в США, "Телеграфу" рассказал профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Эксперт по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований Николай Замикула проанализировал для "Телеграфа" ситуацию вокруг ядерной сделки и возможных ходов Ирана и США.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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ЕС, США, Джо Байден, Санкции против РФ.
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