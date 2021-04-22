"Если посчитает необходимым..." Песков объяснил молчание Путина после предложения Зеленского

Президент России Владимир Путин сам ответит украинскому президенту Владимиру Зеленскому на предложение провести двустороннюю встречу на Донбассе, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 22 апреля, сообщает "Интерфакс".

"Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать", - сказал он.

Песков также воздержался от ответа, возможна ли эта встреча именно на Донбассе, как это предложил Зеленский.

Ранее он уже говорил, что Путин знает об видеообращении Зеленского, но еще не смотрел его, так как был занят.

Как сообщалось, Зеленский записал и опубликовал во вторник, 20 апреля, вечером на своей странице в соцсети Facebook видеообращение, в котором среди прочего предложил Путину провести встречу в любой точке украинского Донбасса.

В России уже жестко ответили на видеообращение Зеленского. Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич проанализировал для "Телеграфа" подобный шаг Зеленского и возможную реакцию России.