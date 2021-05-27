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Россияне нашли "крайних" в трагедии с расстрелом детей в Казани

Россияне нашли "крайних" в трагедии с расстрелом детей в Казани
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф

Глава Следственного комитета Россиираскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии, где в начале мая произошло массовое убийство.

Об этом он сказал в ходе военно-научной конференции в Москве в четверг, 27 мая, передает "РИА Новости".

"Школа не охранялась, хотя был договор об охране. ...Охраны не было, хотя договор существовал", — сказал Бастрыкин.

Хотел повторить Казань? В Москве подросток грозился устроить массовый расстрел в школе и хранил дома оружие

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что родители учеников отказались платить за охрану.

"Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" - "Родители были против" - "Почему?". Молчит. А я-то знаю, почему - родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал", — отметил Бастрыкин.

"Вы, бл*ть, в своем уме вообще?" Фанаты "казанского стрелка" шокировали сеть

11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175.

Он убил 10 человек и ранил более двух десятков

После задержания на допросе Галявиев рассказал, зачем пошел убивать детей.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 273

Все по теме:

Россия, Казань, Гимназия, Охрана, Александр Бастрыкин, Ильназ Галявиев.
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