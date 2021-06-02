В угоду Лукашенко: боевики "ЛНР" задумались о смертной казни для Протасевича

После того, как непризнанный международным сообществом президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности пустить боевиков группировки "ЛНР" для допроса основателя Telegram-канала NЕХТА Романа Протасевича, который ездил в зону военного конфликта на Донбассе как журналист и находился на позициях "Азова", в "ЛНР" заговорили о введении смертной казни.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1", говоря о том, что Протасевич на борту самолета перед его захватом высказывал опасения, что в случае приземления в Минске ему грозит смертная казнь, Лукашенко сказал, что в Беларуси не предусмотрена такая мера по статье, которую силовики инкриминируют журналисту, однако выразил мнение, что речь шла о боевиках.

"Он (Протасевич – ред.) знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - заключил Лукашенко.

Не прошло и суток после высказывания Лукашенко, как боевики "ЛНР" начали работу по "легализации" смертной казни "за геноцид и использование запрещенных средств ведения войны", передает Интерфакс.

В частности, так называемая Генпрокуратура "ЛНР" обратилась к главарю "ЛНР" и "депутатам" с просьбой ужесточить наказание за геноцид и использование запрещенных средств ведения войны "вплоть до высшей меры".

Как сообщалось, снайпера "ЛНР" наказали серьезным тюремным сроком в Чехии.

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