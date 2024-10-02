Блондинка с двумя детьми: что известно о возлюбленной Дмитрия Ступки, который во время войны живет в США (фото)

Пара познакомилась через общих друзей

Украинский актер Дмитрий Ступка, внук легендарного Богдана Ступки, живет за границей и пока не планирует возвращаться домой. Более того, в США он встретил новую любовь и делиться в социальных сетях своей беззаботной жизнью.

"Телеграф" решил выяснить, кто же украл сердце Дмитрия и что известно о его избраннице Юлии Барабановой. Пара вместе живет в Лос-Анджелесе.

Как выглядит девушка Дмитрия Ступки и чем она занимается

После расставания с женой Полиной Логуновой, которая родила Дмитрию дочь Богдану, актер познакомился с украинской певицей Юлией Барабановой (Калабишка). Девушка переехала в Штаты после начала полномасштабной войны.

Дмитрий Ступка вместе с дочерью

В интервью OBOZ.UA Дмитрий рассказал, что познакомился с Юлией на Пасху через общих знакомых. Его в гости пригласил друг и когда он приехал, то увидел красивую блондинку, с которой сразу нашел общий язык и вскоре между ними завертелись романтические отношения. На тот момент актер жил в Майами, а его любимая в Лос-Анджелесе, но Дмитрий решил, что не хочет быть с ней на расстоянии и вскоре переехал. Это было весьма удобно и тем, что в Лос-Анджелесе находится его родная дочь Богдана, с которой он может видеться чаще.

Дмитрий Ступка вместе с девушкой Юлией

Что касается Юлии, то она артистка, активно ведет социальный сети и воспитывает младшего сына Марка, которому три года. Но от предыдущих отношений у нее есть и старший сын Максим, которому уже 18 лет. Парень живет он в Европе и профессионально занимается спортом.

Старший сын Юлии

Младший сын Юлии

На своей странице в Instagram девушка делится моментами беззаботной жизни в США. Публикаций, посвященных событиям в Украине, в профили Юлии нет.

Юлия Барабанова

Известно, что Юлия Барабанова родилась в Ивано-Франковску. Она имеет два образования: экономическое и журналистское. С детства Юлия увлекалась музыкой, но в 15 лет начала карьеру журналиста, попав в телепередачу "Терминал". Вскоре она стала ведущей программы "Ночная жизнь".

Юлия Барабанова работала телеведущей

В 21 год Юлия вышла замуж и родила сына Макса, но все равно продолжала работать и снималась в телепроектах. После развода, вместе с ребенком она переехала в Киеве, где также занималась журналисткой деятельностью и получила небольшую роль в сериале "Бардак". В 2014 году Юлия получила премию "Лучший TV журналист и ведущая года".

Юлия Барабанова развивалась в Украине как певица

Но несмотря на успехи на телевиденье, девушка хотела заниматься музыкой. В 2018 году она стала популярной благодаря песне "Залізниця", клип которой за три дня собрал более миллиона просмотров. После этого Юлия сменила имидж и направление в музыке и в 2019 году выпустила еще несколько треков, которые понравились публике. Сейчас, судя по всему, творческая карьера Юлии, стоит на паузе.

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