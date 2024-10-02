Внезапно ушла из кино и покинула Россию: что говорит о войне одесситка Оксана Фандера и как сейчас выглядит (фото)

Актриса сейчас не дает интервью и редко появляется в медиапространстве

Звезда российских фильмов Оксана Фандера, как и юмористка Клара Новикова, родились в Украине, но славу и популярность им принесла работа в Российской Федерации. Правда после начала полномасштабной войны актриса решила начать новую жизнь в другой стране.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Оксана Фандера и чем занимается. Также мы узнали интересные факты ее биографию и позицию относительно войны в Украине.

Творческий путь Оксаны Фандеры и замужество

Актриса Оксана Фандера родилась в 1967 году в Одессе, где жила до 14-летнего возраста. После расставания родителей Оксана вместе с мамой переехали в Москву, хотя неоднократно отмечала, что тосковала по родному городу и считала Черное море самым лучшим в мире.

Впервые в кинематографе Оксана появилась, когда ей было 12 лет, в Одессе тогда снимался фильм "Приключения Электроника". Но свой творческий путь в юном возрасте она начала с моделинга. Оксана Фандера приняла участие в конкурсе красоты "Московская красавица", где заняла второе место и громко о себе заявила. После конкурса девушку стали приглашать в кино.

Оксана Фандера в фильме "Приключения Электроника"

Вскоре она встретила своего мужа Филиппа Янковского — сына известного российского актера Олега Янковского, который полюбил невестку и всячески способствовал тому, чтобы их брак с Филиппом не распался.

Оксана Фандера с мужем Филлипом

Но в 2009 году свекор скончался от рака, а затем гематологическое заболевание обнаружили у мужа Оксаны, но они вовремя выехали в Израиль, где Филипп прошел курс лечения и пошел на поправку. Пара пережила сложные времена, ведь ходило множество сплетен по поводу измен Филиппа и его пристрастию к алкоголю. Но их брак пережил эти невзгоды. У них родилось двое детей: Иван и Лиза.

Оксана Фандера вместе с мужем, Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Оксана Фандера снялась во многих фильмах, в том числе, которые режиссировал ее супруг. В этом списке киноленты "Брут", "Каменная башка", "Про любоff", "В движении", "Вечная жизнь Александра Христофорова" и другие.

Оксана Фандера переехала в Грузию

Но в 2018 году актриса ушла из кино, но завела Telegram-канал, где публикует фотографии, делится стихами, делая к произведениям свои подводки. Кроме того, она стала бабушкой и с удовольствием проводит время с внуком.

Оксана Фандера уехала из РФ в 2022 году

Где сейчас Оксана Фандера и говорит ли о войне

В 2022 году Оксана Фандера уехала из России в Грузию, ее супруг Филипп и дети остались в России, но муж при любой возможности прилетает в Тбилиси. На своей странице в Telegram актриса, когда началась война, опубликовала фотографию балкона, вывесив украинский флаг. Свою публикацию она подписала так: "Маме — городу О".

Оксана Фандера поддержала Украину

За то, что Оксана выступила против "СВО" ее начали критиковать. Вскоре она закрыла комментарии под своей публикацией и заявила, что ее текст и фотография не все смогли правильно истолковать. А 3 июня 2022 году она снова опубликовала кадр на фоне природы, подписав его: "Сто дней после детства. 03.06.22", именно в этот день было 100 дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Оксана Фандера стала бабушкой

На данный момент Оксана Фандера не дает интервью и редко появляется в медийном пространстве. А когда выходит, то предпочитает не говорить на политические темы. Зато многие активно обсуждали ее внешность — Фандера была с сединой и демонстрировала свою естественность.

Актриса Оксана Фандера

"Телеграф" писал ранее, где сейчас мама предательницы Украины Наташи Королевой. Женщина любит яркие наряды и замужем за богатым вдовцом.