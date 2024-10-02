Раптово пішла з кіно та залишила Росію: що говорить про війну одеситка Оксана Фандера і як зараз виглядає (фото)

Актриса зараз не дає інтерв’ю і рідко з’являється у медіапросторі

Зірка російських фільмів Оксана Фандера, як і гумористка Клара Новікова народилися в Україні, але славу та популярність їм принесла робота в Російській Федерації. Щоправда, після початку повномасштабної війни актриса вирішила розпочати нове життя в іншій країні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Оксана Фандера та чим займається. Також ми дізналися цікаві факти про її біографію та позицію щодо війни в Україні.

Творчий шлях Оксани Фандери та заміжжя

Актриса Оксана Фандера народилася в 1967 році в Одесі, де мешкала до 14-річного віку. Після розлучення батьків Оксана разом з мамою переїхали до Москви, хоча неодноразово зазначала, що сумувала за рідним містом і вважала Чорне море найкращим у світі.

Вперше у кінематографі Оксана з’явилася, коли їй було 12 років, в Одесі тоді знімався фільм "Пригоди Електроніка". Але свій творчий шлях у юному віці вона розпочала з моделінгу. Оксана Фандера взяла участь у конкурсі краси "Московська красуня", де посіла друге місце та голосно про себе заявила. Після конкурсу дівчину почали запрошувати до кіно.

Оксана Фандера у фільмі "Пригоди Електроніка"

Незабаром вона зустріла свого чоловіка Пилипа Янковського — сина відомого російського актора Олега Янковського, який полюбив невістку і всіляко сприяв тому, щоб їхній шлюб із Пилипом не розпався.

Оксана Фандера із чоловіком Філіпом

Але у 2009 році свекор помер від раку, а потім гематологічне захворювання виявили у чоловіка Оксани, але вони вчасно виїхали до Ізраїлю, де Філіпп пройшов курс лікування. Пара пережила складні часи, адже ходило безліч пліток з приводу зрад Пилипа та його пристрасті до алкоголю. Але їхній шлюб пережив ці негаразди. У них народилося двоє дітей: Іван та Ліза.

Оксана Фандера разом із чоловіком, Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Оксана Фандера знялася у багатьох фільмах, зокрема, які режисирував її чоловік. У цьому списку кінострічки "Брут", "Каменная башка", "Про любоff", "В движении", "Вечная жизнь Александра Христофорова" та інші.

Оксана Фандера переїхала до Грузії

Але у 2018 році актриса пішла з кіно, проте завела Telegram-канал, де публікує фотографії, ділиться віршами, роблячи до них свої підводки. Крім того, вона стала бабусею та із задоволенням проводить час з онуком.

Оксана Фандера виїхала з РФ у 2022 році

Де зараз Оксана Фандера і чи говорить про війну

У 2022 році Оксана Фандера поїхала з Росії до Грузії, її чоловік Пилип та діти залишилися в Росії, але чоловік за будь-якої можливості прилітає до Тбілісі. На своїй сторінці в Telegram акторка, коли розпочалася війна, опублікувала фотографію балкона, на якому вивісила український прапор. Свою публікацію вона підписала так: "Мамі — місту О".

Оксана Фандера підтримала Україну

За те, що Оксана виступила проти "СВО", її почали критикувати. Незабаром вона закрила коментарі під своєю публікацією та заявила, що її текст та фотографія не всі змогли правильно витлумачити. А 3 червня 2022 року вона знову опублікувала кадр на тлі природи, підписавши його: "Сто днів після дитинства. 03.06.22", саме цього дня було 100 днів повномасштабного вторгнення Росії до України.

Оксана Фандера стала бабусею

На цей час Оксана Фандера не дає інтерв’ю та рідко з’являється у медійному просторі. А коли виходить, то воліє не говорити на політичні теми. Зате багато хто активно обговорював її зовнішність — Фандера була з сивиною і демонструвала свою природність.

Актриса Оксана Фандера

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