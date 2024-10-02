Голубоока блондинка з двома дітьми: що відомо про кохану Дмитра Ступки, який під час війни живе у США (фото)

Пара познайомилася через спільних друзів

Український актор Дмитро Ступка, онук легендарного Богдана Ступки, живе за кордоном і поки що не планує повертатися додому. Щобільше, в США він зустрів нове кохання і ділитися в соціальних мережах своїм безтурботним життям.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, хто ж вкрав серце Дмитра і що відомо про його обраницю Юлію Барабанову. Пара разом живе в Лос-Анджелесі.

Як виглядає дівчина Дмитра Ступки та чим вона займається

Після розлучення з дружиною Поліною Логуновою, яка народила Дмитру дочку Богдану, актор познайомився з українською співачкою Юлією Барабановою (Калабишка). Дівчина переїхала до Штатів після початку повномасштабної війни.

Дмитро Ступка з дочкою

В інтерв’ю OBOZ.UA Дмитро розповів, що познайомився з Юлією на Великдень через спільних знайомих. Його в гості запросив друг і коли він приїхав, то побачив гарну блондинку, з якою відразу порозумівся і незабаром між ними закрутилися романтичні стосунки. На той момент актор жив у Маямі, а його кохана у Лос-Анджелесі, але Дмитро вирішив, що не хоче бути з нею на відстані й невдовзі переїхав. Це було дуже зручно і тим, що в Лос-Анджелесі знаходиться його рідна дочка Богдана, з якою він може бачитися частіше.

Дмитро Ступка з дівчиною Юлією

Що стосується Юлії, то вона артистка, активно веде соціальні мережі та виховує молодшого сина Марка, якому три роки. Але від попередніх стосунків вона має і старшого сина Максима, якому вже 18 років. Хлопець живе він у Європі та професійно займається спортом.

Старший син Юліїї

Молодший син Юлії

На своїй сторінці в Instagram дівчина ділиться моментами безтурботного життя у США. Публікацій, присвячених подіям в Україні, у профілі Юлії немає.

Юлія Барабанова переїхала до США після початку війни

Відомо, що Юлія Барабанова народилась в Івано-Франківську. Вона має дві освіти: економічну та журналістську. З дитинства Юлія захоплювалась музикою, але у 15 років розпочала кар’єру журналіста, потрапивши у телепередачу "Термінал". Незабаром вона стала провідною програмою "Нічне життя".

Юлія Барабанова працювала телеведучою

У 21 рік Юлія вийшла заміж і народила сина Макса, але продовжувала працювати і знімалася в телепроектах. Після розлучення, разом із дитиною вона переїхала до Києва, де також займалася журналістською діяльністю та отримала невелику роль у серіалі "Бардак". У 2014 році Юлія отримала премію "Найкращий TV журналіст і ведуча року".

Юлія Барабанова розвивалась як співачка

Але, попри успіхи на телебаченні, дівчина хотіла займатися музикою. У 2018 році вона стала популярною завдяки пісні "Залізниця", кліп якої за три дні зібрав понад мільйон переглядів. Після цього Юлія змінила імідж та напрямок у музиці та у 2019 році випустила ще кілька треків, які сподобалися публіці. Зараз, судяи з усього, творча кар’єра Юлії, стоїть на паузі.

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