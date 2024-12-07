"Холостяк-13": кому из девушек Александр "Терен" вручил розу в шестом выпуске (фото)

В шестом выпуске проект покинули две участницы

В пятницу, 6 декабря, на телеканале СТБ вышел пятый выпуск реалити-шоу "Холостяк-13", где главным героем является Александр "Терен". На этой неделе военный, потерявший две ноги, попрощался с двумя участницами.

Эту неделю девушки провели в Киеве, но некоторые свидания состоялись во Львове. В этом выпуске у Александра было одно групповое и три индивидуальных свидания. С Алиной, Юстиной и Анастасией холостяк встретился в книжном магазине, где они обменялись книгами. С Юстиной Александр на следующий день пошел на мастер-класс по игре на барабанах, с Инной они отправились в приют для животных, а с Анастасией блоггершей учились танцевать бачату.

Не обошлось и без скандалов. Участница Виктория решила сама покинуть проект. Дело в том, что в день ее рождения она ждала свидания с Александром Будько, а он в свою очередь подарил ей только цветы и книги. Девушка расценила это как безразличие с его стороны и приняла решение покинуть шоу.

С начала проекта за сердце Александра "Терена" боролись 26 девушек. Еженедельно холостяк прощался с одной или двумя девушками.

Кто из участниц остался в проекте в шестом выпуске

Анастасия Юзьвак из Лондона, 24 года

Алина Моисеенко из Кременчуга, 27 лет.

Юстина Багай из Львова, 21 год.

Инна Белень из Харькова, 28 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Холостяк" уже покинули: сомелье Алина, бизнесвумен Татьяна, военная журналистка Светлана, арт-терапевт Вероника и Ксения Щербач, а также диджейка Елизавета и модель Илона.