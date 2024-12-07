"Холостяк-13": кому из девушек Александр "Терен" вручил розу в шестом выпуске (фото)
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В шестом выпуске проект покинули две участницы
В пятницу, 6 декабря, на телеканале СТБ вышел пятый выпуск реалити-шоу "Холостяк-13", где главным героем является Александр "Терен". На этой неделе военный, потерявший две ноги, попрощался с двумя участницами.
Эту неделю девушки провели в Киеве, но некоторые свидания состоялись во Львове. В этом выпуске у Александра было одно групповое и три индивидуальных свидания. С Алиной, Юстиной и Анастасией холостяк встретился в книжном магазине, где они обменялись книгами. С Юстиной Александр на следующий день пошел на мастер-класс по игре на барабанах, с Инной они отправились в приют для животных, а с Анастасией блоггершей учились танцевать бачату.
Не обошлось и без скандалов. Участница Виктория решила сама покинуть проект. Дело в том, что в день ее рождения она ждала свидания с Александром Будько, а он в свою очередь подарил ей только цветы и книги. Девушка расценила это как безразличие с его стороны и приняла решение покинуть шоу.
С начала проекта за сердце Александра "Терена" боролись 26 девушек. Еженедельно холостяк прощался с одной или двумя девушками.
Кто из участниц остался в проекте в шестом выпуске
- Анастасия Юзьвак из Лондона, 24 года
- Алина Моисеенко из Кременчуга, 27 лет.
Юстина Багай из Львова, 21 год.
- Инна Белень из Харькова, 28 лет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Холостяк" уже покинули: сомелье Алина, бизнесвумен Татьяна, военная журналистка Светлана, арт-терапевт Вероника и Ксения Щербач, а также диджейка Елизавета и модель Илона.