"Холостяк-13": кому з дівчат Олександр "Терен" вручив троянду у шостому випуску (фото)

У шостому випуску проєкт покинули дві учасниці

У п’ятницю, 6 грудня, на телеканалі СТБ вийшов п’ятий випуск реаліті-шоу "Холостяк-13", де головним героєм є Олександр "Терен". Цього тижня військовий, який втратив дві ноги, попрощався з однією учасницею.

Цей тиждень дівчата провели у Києві, але деякі побачення відбулися у Львові. У цьому випуску Олександр мав одне групове і три індивідуальних побачення. З Аліною, Юстиною та Анастасією холостяк був у книгарні, де вони обмінялися книгами. З Юстиною Олександр наступного дня пішов на майстер-клас з гри на барабанах, з Інною вони відправилися у притулок для тварин, а з Анастасією блогеркою вчилися танцювати бачату.

Не обійшлося і без скандалів. Учасниця Вікторія вирішила сама покинути проєкт. Річ у тім, що у день її народження вона чекала на побачення з Олександром Будьком, а він своєю чергою, подарував їй лише квіти та книги. Дівчина розцінила це як байдужість з його боку і прийняла рішення покинути шоу.

З початку проєкту за серце Олександра "Терена" боролися 26 дівчат. Щотижня холостяк прощався з однією або двома дівчатами.

Хто з учасниць залишився у проєкті у шостому випуску

Анастасія Юзьвак із Лондона, 24 роки

Аліна Моісеєнко з Кременчука, 27 років.

Юстина Багай зі Львова, 21 рік.

Інна Белень із Харкова, 28 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Холостяк" вже покинули: сомельє Аліна, бізнесвумен Тетяна, військова журналістка Світлана, арт-терапетка Вероніка і Ксенія Щербач, а також діджейка Єлизавета і модель Ілона.