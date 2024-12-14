Ранняя беременность и брак со старшим на 16 лет режиссером: как изменилась звезда "Ералаша" Цуканова и где сейчас

Сейчас Анна продолжает развиваться в творческой профессии

Российская актриса Анна Цуканова, как звезда "Кадетов" Александр Головин, начинали свою актерскую карьеру с "Ералаша", который был популярен и среди украинской аудитории. Работа в киножурнале дала Анне хороший старт, поэтому она продолжала развиваться в этой сфере.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Анна Цуканова-Котт и чем занимается. Мы узнали, говорит ли актриса что-то о войне в Украине.

Как изменилась звезда "Ералаша" Анна Цуканова и где сейчас

Актриса Анна Цуканова родилась в 1989 году в Калинине (Тверь) в творческой семье. Но вскоре родители девочки расстались, и отец уехал в США. Анна с мамой жила в Москве и училась в специализированной театральной школе, где ее заметил один из основателей киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский. Девочку пригласили на съемки и в итоге Анна снялась в 17 юмористических сюжетах киножурнала, став его звездой еще в 7-летнем возрасте.

Анна Цуканова была звездой "Ералаша"

С тех пор Анна начала активно развиваться в этой сфере, сниматься в кино и спектаклях. Актриса получила профильное образование и на данный момент в ее фильмографии более 20 кинолент, среди которых сериал "Восьмидесятые", "Отличница", "Мажор", "Мата Хари" и другие.

Анна Цуканова снялась во многих фильмах и сериалах

Что касается личной жизни, то своего будущего супруга Анна также встретила в 7 лет, когда он снимал самый первый в карьере артистки сюжет "Ералаша". Им стал Александр Котт, который старше девушки на 16 лет. Со временем их рабочие отношения переросли в гражданский брак.

Анна Цуканова вышла замуж за режиссера, старше ее на 16 лет

В 18 лет Анна сообщила возлюбленному, что беременна первенцем. У них родился сын Михаил. А в июне 2018 года актриса стала мамой во второй раз, подарив режиссеру девочку, которую назвали Лея.

Анна Цуканова вместе с сыном и дочерью

В 2019 году Анна вместе с мужем приобрели квартиру в Таиланде, а в сентябре того же года сообщила, что они официально стали мужем и женой, спустя 12 лет отношений. Многих поклонников такая новость шокировала, поскольку они были уверены, что пара давно связана узами брака.

Как сейчас выглядит Анна Цуканова

В том же году звезда "Ералаша" попала в скандал. Актриса Анастасия Веденская заявила, что ее муж Владимир Епифанцев изменял ей с ее подругой Анной Цукановой. Сама Анна эту информацию никак не комментировала, а Епифанцев не скрывал, что изменял жене, но на вопрос, была ли измена с Анной ответил неоднозначно.

Анне Цукановой приписывали роман с Епифанцевым

Сейчас Цуканова отошла от работы в кино и стала реализовывать себя в режиссуре. В прошлом году она сняла видеоролик для лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Вместе с семьей Анна продолжает жить в Российской Федерации, публичных заявлений о войне она не делала.

Анна Цуканова сняла видеоролик для лидера Rammstein

Анна Цуканова вместе с мамой и сыном

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