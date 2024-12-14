Рання вагітність та шлюб зі старшим на 16 років режисером: як змінилася зірка "Єралашу" Цуканова і де зараз
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- 2012
Нині Ганна продовжує розвиватися у творчій професії
Російська акторка Анна Цуканова, як і зірка "Кадетів" Олександр Головін, розпочинала свою акторську кар’єру з "Єралаша", який був популярний і серед української аудиторії. Робота в кіножурналі дала Анні гарний старт, тому вона продовжувала розвиватись у цій сфері.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Анна Цуканова-Котт і чим займається. Ми дізналися, чи говорить щось акторка про війну в Україні.
Як змінилася зірка "Єралаша" Анна Цуканова і де зараз
Акторка Анна Цуканова народилася у 1989 році у Калініні (Твері) у творчій родині. Але невдовзі батьки дівчинки розлучилися, і батько виїхав до США. Анна з мамою жила в Москві та навчалася у спеціалізованій театральній школі, де її помітив один із засновників кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський. Дівчинку запросили на зйомки й в результаті Анна знялася у 17 гумористичних сюжетах кіножурналу, ставши його зіркою ще у 7-річному віці.
З того часу Анна почала активно розвиватися у цій сфері, зніматися у кіно та спектаклях. Акторка здобула профільну освіту і на цей час у її фільмографії понад 20 кінострічок, серед яких серіал "Вісімдесяті", "Відмінниця", "Мажор", "Мата Харі" та інші.
Що стосується особистого життя, то свого майбутнього чоловіка Анна також зустріла у 7 років, коли він знімав найперший у кар’єрі артистки сюжет "Єралаша". Ним став Олександр Котт, який старший за дівчину на 16 років. Згодом їхні робочі стосунки переросли у цивільний шлюб.
У 18 років Анна повідомила коханому, що вагітна первістком. У них народився син Михайло. А у червні 2018 року акторка стала мамою вдруге, подарувавши режисерові дівчинку, яку назвали Леєю.
У 2019 році Анна разом із чоловіком придбали квартиру в Таїланді, а у вересні того ж року повідомила, що вони офіційно стали чоловіком та дружиною, через 12 років стосунків. Багатьох шанувальників така новина шокувала, оскільки вони були впевнені, що пара давно пов’язана путами шлюбу.
Того ж року зірка "Єралаша" потрапила у скандал. Акторка Анастасія Веденська заявила, що її чоловік Володимир Єпіфанцев зраджував її з її подругою Анною Цукановою. Сама Анна цю інформацію ніяк не коментувала, а Єпіфанцев не приховував, що зраджував дружину, але на запитання, чи була зрада з Анною відповів неоднозначно.
Зараз Цуканова відійшла від роботи в кіно та почала реалізовувати себе в режисурі. Минулого року вона зняла відеоролик для лідера Rammstein Тіля Ліндемана. Разом із сім’єю Анна продовжує жити в Російській Федерації, публічних заяв про війну вона не робила.
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