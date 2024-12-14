Рання вагітність та шлюб зі старшим на 16 років режисером: як змінилася зірка "Єралашу" Цуканова і де зараз

Нині Ганна продовжує розвиватися у творчій професії

Російська акторка Анна Цуканова, як і зірка "Кадетів" Олександр Головін, розпочинала свою акторську кар’єру з "Єралаша", який був популярний і серед української аудиторії. Робота в кіножурналі дала Анні гарний старт, тому вона продовжувала розвиватись у цій сфері.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Анна Цуканова-Котт і чим займається. Ми дізналися, чи говорить щось акторка про війну в Україні.

Як змінилася зірка "Єралаша" Анна Цуканова і де зараз

Акторка Анна Цуканова народилася у 1989 році у Калініні (Твері) у творчій родині. Але невдовзі батьки дівчинки розлучилися, і батько виїхав до США. Анна з мамою жила в Москві та навчалася у спеціалізованій театральній школі, де її помітив один із засновників кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський. Дівчинку запросили на зйомки й в результаті Анна знялася у 17 гумористичних сюжетах кіножурналу, ставши його зіркою ще у 7-річному віці.

Анна Цуканова була зіркою "Єралаша"

З того часу Анна почала активно розвиватися у цій сфері, зніматися у кіно та спектаклях. Акторка здобула профільну освіту і на цей час у її фільмографії понад 20 кінострічок, серед яких серіал "Вісімдесяті", "Відмінниця", "Мажор", "Мата Харі" та інші.

Анна Цуканова знялася у багатьох фільмах та серіалах

Що стосується особистого життя, то свого майбутнього чоловіка Анна також зустріла у 7 років, коли він знімав найперший у кар’єрі артистки сюжет "Єралаша". Ним став Олександр Котт, який старший за дівчину на 16 років. Згодом їхні робочі стосунки переросли у цивільний шлюб.

Анна Цуканова вийшла заміж за режисера, старшу за неї на 16 років

У 18 років Анна повідомила коханому, що вагітна первістком. У них народився син Михайло. А у червні 2018 року акторка стала мамою вдруге, подарувавши режисерові дівчинку, яку назвали Леєю.

Анна Цуканова разом із сином та донькою

У 2019 році Анна разом із чоловіком придбали квартиру в Таїланді, а у вересні того ж року повідомила, що вони офіційно стали чоловіком та дружиною, через 12 років стосунків. Багатьох шанувальників така новина шокувала, оскільки вони були впевнені, що пара давно пов’язана путами шлюбу.

Як зараз виглядає Анна Цуканова

Того ж року зірка "Єралаша" потрапила у скандал. Акторка Анастасія Веденська заявила, що її чоловік Володимир Єпіфанцев зраджував її з її подругою Анною Цукановою. Сама Анна цю інформацію ніяк не коментувала, а Єпіфанцев не приховував, що зраджував дружину, але на запитання, чи була зрада з Анною відповів неоднозначно.

Анні Цукановій приписували роман із Єпіфанцевим

Зараз Цуканова відійшла від роботи в кіно та почала реалізовувати себе в режисурі. Минулого року вона зняла відеоролик для лідера Rammstein Тіля Ліндемана. Разом із сім’єю Анна продовжує жити в Російській Федерації, публічних заяв про війну вона не робила.

Анна Цуканова зняла відеоролик для лідера Rammstein

Анна Цуканова разом із мамою та сином

"Телеграф" писав раніше, як змінилася Анфіса Чехова і що говорить про війну. Вона була секс-символом 2000-х та любила український Крим.