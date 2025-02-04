Не памятник, а белый "дворец" с колоннами: как выглядит могила мужа Дианы Гурцкой и что с ним произошло

Такой внушительный монумент выделяется на фоне других памятников

В 2023 году российская певица Диана Гурцкая внезапно потеряла мужа, дипломата Петра Кучеренко. И решила установить ему на Троекуровском кладбище, где также похоронена актриса Вера Глаголева, необычный и внушительный памятник.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила супруга известной певицы Дианы Гурцкой и что с ним произошло. Мы узнали некоторые детали.

Что известно о муже Дианы Гурцкой

Избранником российской певицы Дианы Гурцкой стал Петр Кучеренко, с которым они познакомились в начале 2000-х годов, когда он работал юристом и стал заниматься PR в политической сфере. Поначалу их отношения носили исключительно деловой характер, но вскоре Петр начал проявлять к Диане знаки внимания. Артистку это смущало, ведь она понимала, что строить отношения с незрячей женщиной довольно сложно. Однако Кучеренко был настойчивым и показал, что из него выйдет надежный партнер.

Диана Гурцкая вместе со своим супругом

В 2005 году они сыграли шикарную свадьбу, а через два года Гурцкая подарила ему сына, которого назвали Константин. И Петр ставил свою семью всегда на первое место.

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко поженились в 2005 году

Известно, что Кучеренко родился в 1977 году в городе Дудинка Таймырского автономного округа (Краснодарский край). Юридическое образование он получил в Российском университете дружбы народов (РУДН), потом пошел в аспирантуру и защитил докторскую диссертацию в сфере юридических наук.

Диана Гурцкая подарила Петру сына Константина

Но на этом Кучеренко не остановился и начал строить политическую карьеру. В 2012 году он начал восхождение к власти с Совета Федерации, возглавив аппарат комитета, который курировал вопросы законодательства, права и гражданского общества. Весной 2020 года Кучеренко занял пост заместителя министра науки и высшего образования России.

Вместе с Дианой он также занимался Фондом помощи незрячим детям "По зову сердца".

Семья Дианы Гурцкой

От чего умер муж Дианы Гурцкой и как выглядит его могила

Политик умер 20 мая 2023 года в возрасте 46 лет, когда находился на борту самолета вместе с другими членами российской делегации. Ему внезапно стало плохо, поэтому самолет сделал экстренную посадку в Минеральных Водах, но спасти Петра Кучеренко медикам не удалось. Причиной смерти супруга известной певицы стали проблемы с сердцем.

Похоронили Петра Кучеренко на Троекуровском кладбище. Вдова Диана Гурцкая установила на его могиле необычный монумент, который значительно выделяет на фоне других.

Петр Кучеренко умер на борту самолета

Белая конструкция внушительных размеров украшена колоннами и вазами с цветами, и она больше напоминает не памятник, а "дворец". Возле монумента в несколько десятков тонн, находятся крест и фотография Петра Кучеренко.

Как выглядит могила мужа певицы Дианы Гурцкой

Такой "дворец" вызвал в сети неоднозначную реакцию. Многие сочли монумент излишне роскошным и неуместным.

Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила "отца русского регги" Барыкина. Памятник ему оплатила Алла Пугачева.