Не памятник, а белый "дворец" с колоннами: как выглядит могила мужа Дианы Гурцкой и что с ним произошло
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Такой внушительный монумент выделяется на фоне других памятников
В 2023 году российская певица Диана Гурцкая внезапно потеряла мужа, дипломата Петра Кучеренко. И решила установить ему на Троекуровском кладбище, где также похоронена актриса Вера Глаголева, необычный и внушительный памятник.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила супруга известной певицы Дианы Гурцкой и что с ним произошло. Мы узнали некоторые детали.
Что известно о муже Дианы Гурцкой
Избранником российской певицы Дианы Гурцкой стал Петр Кучеренко, с которым они познакомились в начале 2000-х годов, когда он работал юристом и стал заниматься PR в политической сфере. Поначалу их отношения носили исключительно деловой характер, но вскоре Петр начал проявлять к Диане знаки внимания. Артистку это смущало, ведь она понимала, что строить отношения с незрячей женщиной довольно сложно. Однако Кучеренко был настойчивым и показал, что из него выйдет надежный партнер.
В 2005 году они сыграли шикарную свадьбу, а через два года Гурцкая подарила ему сына, которого назвали Константин. И Петр ставил свою семью всегда на первое место.
Известно, что Кучеренко родился в 1977 году в городе Дудинка Таймырского автономного округа (Краснодарский край). Юридическое образование он получил в Российском университете дружбы народов (РУДН), потом пошел в аспирантуру и защитил докторскую диссертацию в сфере юридических наук.
Но на этом Кучеренко не остановился и начал строить политическую карьеру. В 2012 году он начал восхождение к власти с Совета Федерации, возглавив аппарат комитета, который курировал вопросы законодательства, права и гражданского общества. Весной 2020 года Кучеренко занял пост заместителя министра науки и высшего образования России.
Вместе с Дианой он также занимался Фондом помощи незрячим детям "По зову сердца".
От чего умер муж Дианы Гурцкой и как выглядит его могила
Политик умер 20 мая 2023 года в возрасте 46 лет, когда находился на борту самолета вместе с другими членами российской делегации. Ему внезапно стало плохо, поэтому самолет сделал экстренную посадку в Минеральных Водах, но спасти Петра Кучеренко медикам не удалось. Причиной смерти супруга известной певицы стали проблемы с сердцем.
Похоронили Петра Кучеренко на Троекуровском кладбище. Вдова Диана Гурцкая установила на его могиле необычный монумент, который значительно выделяет на фоне других.
Белая конструкция внушительных размеров украшена колоннами и вазами с цветами, и она больше напоминает не памятник, а "дворец". Возле монумента в несколько десятков тонн, находятся крест и фотография Петра Кучеренко.
Такой "дворец" вызвал в сети неоднозначную реакцию. Многие сочли монумент излишне роскошным и неуместным.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила "отца русского регги" Барыкина. Памятник ему оплатила Алла Пугачева.