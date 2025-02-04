Не пам’ятник, а білий "палац" з колонами: як виглядає могила чоловіка Діани Гурцької і що з ним сталося

Такий значний пам’ятник виділяється на тлі інших

У 2023 році російська співачка Діана Гурцька раптово втратила чоловіка, дипломата Петра Кучеренка. І вирішила встановити йому на Троєкурівському цвинтарі, де також похована актриса Віра Глаголєва, незвичайний пам’ятник.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила чоловіка відомої співачки Діани Гурцької й що з ним сталося. Ми дізналися деякі деталі.

Що відомо про чоловіка Діани Гурцької

Обранцем російської співачки Діани Гурцької став Петро Кучеренко, з яким вони познайомилися на початку 2000-х років, коли він працював юристом і займався PR у політичній сфері. Спочатку їхні стосунки мали виключно діловий характер, але незабаром Петро почав виявляти до Діани знаки уваги. Артистку це бентежило, адже вона розуміла, що будувати стосунки з незрячою жінкою досить складно. Однак Кучеренко був наполегливим та показав, що з нього вийде надійний партнер.

Діана Гурцька разом зі своїм чоловіком

У 2005 році вони зіграли шикарне весілля, а через два роки Гурцька подарувала йому сина, якого назвали Костянтин. І Петро ставив свою сім’ю завжди на перше місце.

Діана Гурцька та Петро Кучеренко одружилися у 2005 році

Відомо, що Кучеренко народився 1977 року в місті Дудинка Таймирського автономного округу (Краснодарський край). Юридичну освіту він здобув у Російському університеті дружби народів (РУДН), потім пішов до аспірантури та захистив докторську дисертацію у сфері юридичних наук.

Діана Гурцька подарувала Петру сина Костянтина

Але на цьому Кучеренко не зупинився та почав будувати політичну кар’єру. У 2012 році він розпочав сходження до влади з Ради Федерації, очоливши апарат комітету, який займався питаннями законодавства, права та громадянського суспільства. Навесні 2020 року Кучеренко обійняв посаду заступника міністра науки та вищої освіти Росії.

Разом із Діаною він також займався Фондом допомоги незрячим дітям "За покликом серця".

Сім’я Діани Гурцької

Від чого помер чоловік Діани Гурцької та як виглядає його могила

Політик помер 20 травня 2023 року у віці 46 років, коли перебував на борту літака разом з іншими членами російської делегації. Йому раптово стало погано, тому літак зробив екстрену посадку в Мінеральних Водах, але врятувати Петра Кучеренка медикам не вдалося. Причиною смерті чоловіка відомої співачки стали проблеми із серцем.

Поховали Петра Кучеренка на Троєкурівському цвинтарі. Вдова Діана Гурцька встановила на його могилі незвичайний монумент, який значно вирізняє на тлі інших.

Петро Кучеренко помер на борту літака

Біла конструкція значних розмірів прикрашена колонами та вазами з квітами, і вона більше нагадує не пам’ятник, а "палац". Біля монумента, який важить кілька десятків тонн, знаходяться хрест і фотографія Петра Кучеренка.

Як виглядає могила чоловіка співачки Діани Гурцької

Такий "палац" викликав у мережі неоднозначну реакцію. Багато хто вважав монумент надмірно розкішним і недоречним.

Петра Кучеренка поховали на Троєкурівському цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила "батька російського регі" Барикіна. Пам’ятник йому сплатила Алла Пугачова.