Жила с ним в бедности и родила единственного сына: как выглядела жена Виктора Цоя и от чего умерла в 46 лет

В счастливом браке Виктор и Марианна прожили всего пять лет

Лидер советской группы "Кино" Виктор Цой, который 34 года назад погиб в автокатастрофе, был женат на Марианне Ковалевой. С девушкой начинающий музыкант познакомился в 19-летнем возрасте и сразу влюбился, однако семейная жизнь у них не сложилась.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядела Марианна Цой, чем занималась и почему ушла из жизни в 46 лет. Марианна оставалась законной супругой исполнителя, несмотря на то, что разошлись они в 1990 году.

Что известно о личной жизни Виктора Цоя

Начинающий музыкант Виктор Цой встретил свою жену в 80-е годы на одном из "квартирников", где зарождалась современная музыка и поэзия. Познакомились они 5 марта 1982 года в день, когда Марьяна отмечала на одной из таких вечеринок свой день рождения.

В тот день девушке исполнилось 23 года, а Виктору было всего 19 лет, изначально парень ей не понравился, поскольку был чересчур застенчивым и молчаливым. Но все поменялось, когда Виктор взял в руки гитару. В конце вечера Марианна оставила на руке музыканта губной помадой своей номер телефона.

Виктор Цой познакомился с женой на "квартирнике"

На тот момент Марьяна еще не развелась с первым мужем, но увлеклась Цоем, они много гуляли, разговаривали, иногда встречались на квартире общих друзей и посещали рок-вечеринки. Во время "конфетно-букетного" периода Цой начал записывать свой первый альбом "45", зарабатывать на "квартирниках" и готовился к своему первому сольному концерту. Марианна ушла из работы в цирке и всячески поддерживала возлюбленного.

Виктор Цой с женой Марианной жили поначалу в бедности

Вскоре они сняли комнату в Ленинграде, но жили в ужасной бедности, питались чем придется. Музыка в то время не приносила Цою большого дохода, поэтому помимо творчества он стал заниматься реставраторством лепных потолков. Виктор также увлекался резьбой по дереву.

В 1984 году Марианна и Виктор поженились, а через полтора года у них родился сын Александр, который вырос и пошел по стопам звездного отца. Поначалу семейные отношения у пары складывались хорошо, группа "Кино" становилась популярной, Виктор получал множество предложений с выступлениями, а Марианна выполняла функции его администратора и продюсера.

Свадьба Виктора Цоя и Марианны

Но семейное счастье рухнуло, когда Виктор отправился на съемки фильма "Асса" в Ялту, где познакомился с кинокритиком Натальей Разлоговой. У них начали развиваться отношения и когда Цой осознал, что влюбился, то пришел к Марианне и во всем признался.

Виктор Цой вместе с единственным сыном и женой

Супруга отпустила Цоя к другой, хотя они не стали оформлять развод ради сына. Но Марианна была обижена на возлюбленного за такой поступок.

Виктор Цой ушел от жены к Наталье Разлоговой

Как сложилась судьба Марианны Цой

Марианна после знакомства с музыкантом связала свою жизнь с шоу-бизнесом, но в 90-х годах призналась, что ей жалко времени, потраченного на группу "Кино", ведь она мечтала заниматься саморазвитием. Только в 40 лет Марианна окончила восточный факультет Санкт-петербургского университета.

После смерти Виктора женщина написала о нем повесть "Точка отсчета", и в 1997 году вместе с драматургом Александром Житинским издала книгу "Виктор Цой. Стихи, документы, воспоминания". Марианна прилагала множество усилий, чтобы память о ее бывшем возлюбленном продолжала жить, в частности выпускала сборники, посвященные Виктору и и устраивала концерты, где звучали песни группы "Кино".

Марианна Цой вместе с сыном Александром

Марианна много лет прожила с фактическим мужем, петербургским рок-музыкантом Александром Аксеновым, и даже занималась его продюсированием. Но на ее долю выпала страшная участь.

В течение семи лет вдова Цоя боролась с раком груди. После операции болезнь ненадолго отступила, но со временем ударила с новой силой. Женщине диагностировали "опухоль мозга", которая и стала причиной ее смерти на 47-м году жизни.

Как выглядела Марианна Цой

Марианна отказалась от госпитализации, чтобы последние дни провести вместе с сыном Александром и гражданским мужем. За день до смерти она впала в кому и больше не очнулась.

Ее похоронили на Богословском кладбище, недалеко от могилы Виктора Цоя. Попрощаться с ней пришли не только родственники, но и бывшие музыканты группы "Кино".

Марианна Цой похоронена возле Виктора

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственный сын Виктора Цоя. Мы узнали, говорит ли он о войне в Украине.