Жила з ним у бідності та народила єдиного сина: як виглядала дружина Віктора Цоя і від чого померла у 46 років

У щасливому шлюбі Віктор та Маріанна прожили лише п’ять років

Лідер радянської групи "Кіно" Віктор Цой, який 34 роки тому загинув в автокатастрофі, був одружений з Маріаною Ковальовою. З дівчиною музикант-початківець познайомився в 19-річному віці й відразу закохався, проте сімейне життя у них не склалося.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала Маріанна Цой, чим займалася і чому пішла з життя у 46 років. Маріанна залишалася законною дружиною виконавця, попри те, що вони розійшлися в 1990 році.

Що відомо про особисте життя Віктора Цоя

Музикант-початківець Віктор Цой зустрів свою дружину в 80-ті роки на одному з "квартирників", де зароджувалася сучасна музика та поезія. Познайомилися вони 5 березня 1982 року, коли Мар’яна відзначала на одній з таких вечірок свій день народження.

Того дня дівчині виповнилося 23 роки, а Вікторові було лише 19 років, спочатку хлопець їй не сподобався, оскільки був надто сором’язливим та мовчазним. Але все змінилося, коли Віктор узяв у руки гітару. Наприкінці вечора Маріанна залишила на руці музиканта губною помадою номер телефону.

Віктор Цой познайомився із дружиною на "квартирнику"

На той момент Мар’яна ще не розлучилася з першим чоловіком, але захопилася Цоєм, вони багато гуляли, розмовляли, іноді зустрічалися на квартирі спільних друзів та відвідували рок-вечірки. Під час "цукерково-букетного" періоду Цой почав записувати свій перший альбом "45", заробляти на "квартирниках" та готувався до свого першого сольного концерту. Маріанна пішла з роботи в цирку і всіляко підтримувала коханого.

Віктор Цой з дружиною Маріанною жили спочатку у бідності

Незабаром вони винайняли кімнату в Ленінграді, але жили в жахливій бідності, харчувалися чим доведеться. Музика на той час не приносила Цою великого доходу, тому, крім творчості, він став займатися реставраторством ліпних стель. Віктор також захоплювався різьбленням по дереву.

У 1984 році Маріанна та Віктор одружилися, а через півтора року у них народився син Олександр, який виріс і пішов стопами зіркового батька. Спочатку сімейні стосунки у пари складалися добре, гурт "Кіно" ставав популярним, Віктор отримував безліч пропозицій з виступами, а Маріанна виконувала функції його адміністратора та продюсера.

Весілля Віктора Цоя та Маріанни

Але сімейне щастя розбилося, коли Віктор вирушив на зйомки фільму "Асса" до Ялти, де познайомився з кінокритиком Наталією Разлоговою. У них почали розвиватися стосунки й коли Цой усвідомив, що закохався, то прийшов до Маріани та у всьому їй зізнався.

Віктор Цой разом із єдиним сином та дружиною

Дружина відпустила Цоя до іншої, хоча вони не оформляли розлучення заради сина. Але Маріанна була ображена на коханого за такий вчинок.

Віктор Цой пішов від дружини до Наталі Розлогової

Як склалася доля Маріанни Цой

Маріанна після знайомства з музикантом пов’язала своє життя з шоубізнесом, але у 90-х роках зізналася, що їй шкода часу, витраченого на гурт "Кіно", адже вона мріяла займатися саморозвитком. Лише у 40 років Маріанна закінчила східний факультет Санкт-петербурзького університету.

Після смерті Віктора жінка написала про нього повість "Точка відліку", і в 1997 році разом із драматургом Олександром Житинським видала книгу "Віктор Цой. Вірші, документи, спогади". Маріанна докладала безліч зусиль, щоб пам’ять про її колишнього коханого продовжувала жити, зокрема випускала збірки, присвячені Віктору та влаштовувала концерти, де звучали пісні гурту "Кіно".

Маріанна Цой разом із сином Олександром

Маріанна багато років прожила із фактичним чоловіком, петербурзьким рок-музикантом Олександром Аксьоновим, і навіть займалася його продюсуванням. Але на її долю випало страшне випробування.

Протягом семи років вдова Цоя боролася із раком грудей. Після операції хвороба ненадовго відступила, але згодом ударила з новою силою. Жінці діагностували "пухлину мозку", яка і стала причиною її смерті на 47-му році життя.

Як виглядала Маріанна Цой

Маріанна відмовилася від госпіталізації, щоб останні дні провести разом із сином Олександром та цивільним чоловіком. За день до смерті вона впала в кому і більше не прийшла до тями.

Її поховали на Богословському цвинтарі, неподалік могили Віктора Цоя. Попрощатися з нею прийшли не лише родичі, а й колишні музиканти гурту "Кіно".

Маріанна Цой похована біля Віктора

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