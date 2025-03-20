Выступал на Евровидении и основал благотворительный фонд: что известно о рэпере OTOY, который стал экспертом при Минэкономики

Исполнитель теперь является членом рабочей группы, которая будет разрабатывать концепцию платформы для поиска работы

OTOY — имя, резко вторгшееся на украинскую хип-хоп сцену несколько лет назад. Он уверенно покорил реп-индустрию, а теперь стал экспертом при Министерстве экономики. Теперь он является членом рабочей группы, которая будет разрабатывать концепцию платформы для поиска работы.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об OTOY. Мы рассказали, кто это и как начиналась его карьера.

Что известно о репере OTOY

OTOY, настоящее имя которого Вячеслав Дрофа, — украинский рэпер, музыкант и автор песен. Ему 26 лет, родился во Львове, а ныне проживает в Киеве. Помимо музыкальной карьеры, OTOY с 15 лет работал в сфере IT. Еще два года назад он занимал должность UX Director в компании, специализирующейся на консультировании, проектировании и разработке цифровых продуктов.

Как артист, он громко заявил о себе в 2020 году, выпустив музыкальный манифест Corruption, призвавший украинцев идти на выборы. Символично, что релиз прошел именно в день тишины, что сделало его еще более резонансным.

В своей музыке OTOY открыто выражает гражданскую и социальную позицию, рассказывая об Украине и ее современных реалиях. Его альбом "Околофронт" (2022) стал одним из самых влиятельных музыкальных проектов о войне, получив высокую оценку слушателей и критиков.

Особое место в его творчестве занимает трек "Мой брат", который OTOY посвятил своему двоюродному брату Дмитрию, бойцу полка "Азов", погибшему во время прорыва на "Азовсталь".

С началом полномасштабного вторжения артист основал фонд "Эй", помогавший семьям защитников "Азовстали". Сегодня он активно занимается фандрейзингом для поддержки бригады "Азов", собирая средства на военные нужды.

OTOY выступил на Евровидении-2023 как приглашенный артист от Украины во время второго полуфинала конкурса. Тогда конкурс проходил в Ливерпуле, Великобритании от имени Украины. Его номер стал уникальным – он начитал рэп на стихи Тараса Шевченко "Садок вишневый у хаты", соединив классическую украинскую поэзию с современным хип-хопом.

Сейчас исполнитель стал заниматься стримерством. Он часто радует своих фанатов прямыми эфирами на платформе Twiсh.

В четверг, 20 марта, стало известно, что рэпер OTOY стал членом рабочей группы при Министерстве экономики Украины, которая будет разрабатывать концепцию платформы для поиска работы. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграмме. Исполнитель отметил, что стал членом рабочей группы при Минэкономики под руководством первой вице-премьер-министра, министерки экономики Украины Юлии Свириденко.

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