Виступав на Євробаченні і заснував благодійний фонд: що відомо про репера OTOY, який став експертом при Мінекономіки

Виконавець тепер член робочої групи, яка розроблятиме концепцію платформи для пошуку роботи.

OTOY — ім’я, яке різко увірвалося на українську хіп-хоп сцену кілька років тому. Він упевнено підкорив реп-індустрію, а тепер став експертом при Міністерстві економіки. Тепер він член робочої групи, яка розроблятиме концепцію платформи для пошуку роботи.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про OTOY. Ми розповіли, хто це і як починалася його кар’єра.

Що відомо про репера OTOY

OTOY, справжнє ім’я якого В’ячеслав Дрофа, — український репер, музикант та автор пісень. Йому 26 років, народився у Львові, а нині мешкає у Києві. Окрім музичної кар’єри, OTOY із 15 років працював у сфері IT. Ще два роки тому він обіймав посаду UX Director у компанії, що спеціалізується на консультуванні, проєктуванні та розробці цифрових продуктів.

Як артист, він голосно заявив про себе у 2020 році, випустивши музичний маніфест "Corruption", що закликав українців йти на вибори. Символічно, що реліз відбувся саме в день тиші, що зробило його ще більш резонансним.

У своїй музиці OTOY відкрито висловлює громадянську та соціальну позицію, розповідаючи про Україну та її сучасні реалії. Його альбом "Околофронт" (2022) став одним із найвпливовіших музичних проєктів про війну, отримавши високу оцінку слухачів і критиків.

Особливе місце в його творчості займає трек "Мій брат", який OTOY присвятив своєму двоюрідному брату Дмитру, бійцю полку "Азов", який загинув під час прориву на "Азовсталь".

З початком повномасштабного вторгнення артист заснував фонд "Агов", що допомагав сім’ям захисників "Азовсталі". Сьогодні він активно займається фандрейзингом для підтримки бригади "Азов", збираючи кошти на військові потреби.

OTOY виступив на Євробаченні-2023 як запрошений артист від України під час другого півфіналу конкурсу. Тоді конкурс проходив у Ліверпулі, Великій Британії від імені України. Його номер став унікальним – він начитав реп на вірші Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати", поєднавши класичну українську поезію з сучасним хіп-хопом.

Зараз виконавець став займатися стрімерством. Він часто тішить своїх фанів прямими ефірами на платформі Twiсh.

У четвер, 20 березня, стало відомо, що репер OTOY тав членом робочої групи при Міністерстві економіки України, яка розроблятиме концепцію платформи для пошуку роботи. Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм. Виконавець зазначив, що став членом робочої групи при Мінекономіки під керівництвом першої віцепрем'єр-міністерки, міністерки економіки України Юлії Свириденко.

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