Гроб все-таки не закрыли: в Москве хоронят скандального репера-наркомана Пашу Техника (фото)

40-летнего крымнашиста хоронят в стране-агрессорше

В Москве проходят похороны скандального российского рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев). Он скончался 4 апреля в одной из больниц Таиланда. Накануне этого дня артиста госпитализировали из-за отравления, вероятно, вызванного наркотиками.

В пятницу, 11 апреля, в московском Храме Петра и Павла в Лефортово проходит прощание с рэпером, на котором собрались его родители, бывшая жена Ева Карицкая, родом из Украины, менеджер артиста, друзья и другие родственники.

В сети распространили фото покойного Павла, хотя изначально предполагалось, что 40-летний мужчина будет в закрытом гробу. Также ранее Карицкая рассказала, что похоронят ее экс-мужа в одежде его любимых премиальных брендов и кроссовках, на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

Паша Техник в открытом белом гробу

Как скончался Паша Техник

Паша Техник умер в Пхукете из-за бактериальной пневмонии и септического шока. До этого, 24 марта, у него произошла передозировка наркотиками, однако помощь была оказана с задержкой — госпитализация состоялась лишь 27 марта. Рэпер впал в кому, у него диагностировали тяжелые осложнения, включая пневмонию, сепсис и полиорганную недостаточность. По словам экс-супруги, перед этим он употреблял смесь кодеина и кетамина. Несмотря на усилия врачей, состояние мужчины ухудшилось — он пережил клиническую смерть и пневмоторакс. В свидетельстве о смерти указано, что до комы у Ивлева также развивался рак легкого.

Что Паша Техник говорил о войне

После аннексии Крыма Россией Паша Техник заявлял, что не собирается выступать на территории полуострова, но в 2015 году нарушил обещание. Явной позиции по поводу войны рэпер не высказывал: он молчаливо поддерживал агрессию России против мирного населения нашей страны. В 2018 году он сообщил, что ему был запрещен въезд в Украину.

Рэпер, прославившийся своим вызывающим поведением, с подросткового возраста сталкивался с наркотической зависимостью: впервые проблемы начались в 14 лет. Артист неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах, однако каждый раз срывался. В 2022 году мужчина оказался в коме из-за передозировки, но тогда врачам удалось спасти ему жизнь.