Труну таки не закрили: у Москві ховають скандального репера-наркомана Пашу Техніка (фото)

40-річного кримнашиста ховають у країні-агресорці

У Москві проходять похорони скандального російського репера Паші Техніка (справжнє ім’я Павло Івлєв). Він помер 4 квітня в одній із лікарень Таїланду. Напередодні цього дня артиста госпіталізували через отруєння, ймовірно, спричинене наркотиками.

У п’ятницю, 11 квітня, у московському Храмі Петра та Павла в Лефортово відбувається прощання з репером, на якому зібралися його батьки, колишня дружина Єва Карицька, родом з України, менеджер артиста, друзі та інші родичі.

У мережі розповсюдили фото покійного Павла, хоча спочатку передбачалося, що 40-річний чоловік буде у закритій труні. Також раніше Карицька розповіла, що поховають її ексчоловіка в одязі його улюблених преміальних брендів та кросівок, на Миколо-Архангельському цвинтарі Москви.

Паша Технік у відкритій білій труні

Як помер Паша Технік

Паша Технік помер у Пхукеті через бактеріальну пневмонію та септичний шок. До цього, 24 березня, у нього відбулося передозування наркотиками, проте допомога була надана із затримкою — госпіталізація відбулася лише 27 березня. Репер впав у кому, у нього діагностували важкі ускладнення, включаючи пневмонію, сепсис та поліорганну недостатність. За словами ексдружини, перед цим він вживав суміш кодеїну та кетаміну. Попри зусилля лікарів, стан чоловіка погіршився — він пережив клінічну смерть та пневмоторакс. У свідоцтві про смерть зазначено, що до коми Івлєва також розвивався рак легені.

Що Паша Технік говорив про війну

Після анексії Криму Росією Паша Технік заявляв, що не має наміру виступати на території півострова, але у 2015 році порушив обіцянку. Явної позиції щодо війни репер не висловлював: він мовчазно підтримував агресію Росії проти мирного населення нашої країни. 2018 року він повідомив, що йому було заборонено в’їзд до України.

Репер, який прославився своєю зухвалою поведінкою, з підліткового віку стикався з наркотичною залежністю: уперше проблеми почалися у 14 років. Артист неодноразово проходив лікування у реабілітаційних центрах, проте щоразу зривався. 2022 року чоловік опинився в комі через передозування, але тоді лікарям вдалося врятувати йому життя.