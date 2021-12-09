З’явилися нові зливи гарячих фото дружини Паші Техніка на OnlyFans (18+)

Інстаграм Єви Карицької було заблоковано через скарги

Єва Карицька, дружина скандально відомого російського репера Паші Техніка (наст. ім’я Павло Івлєв), нещодавно завела аккаунт на сервісі для дорослих OnlyFans, де продає свої інтимні фото. Тоді до мережі "проникли" перші зливи оголених знімків Карицької.

Сторінку в Інстаграмі, де дівчина хвалилася своїм новим способом заробітку, заблокували через булінг підписників, у зв’язку з її відвертим контентом на Onlyfans. Про це повідомляє Telegram-канал Eva Karitskaya. Така сама ситуація трапилася і з акаунтом її чоловіка. Зараз у подружжя є тимчасові сторінки в Інстаграмі, але вони все ж таки намагаються відновити старі акаунти.

Про це розповіла сама Карицька.

Тим часом у мережу продовжують зливати інтимні фото Єви Карицької. На деяких із них вона без верхньої спідньої білизни.

Доступ до приватного контенту Карицька оцінила у $25

Профіль Єви Карицької на OnlyFans

Також ви можете переглянути найпікантніші фото Єви Карицької у нашому Telegram-каналі Telegraf Black.

Нагадаємо, що блогерка Анжеліка LiQueen, яка погодилася вийти заміж за капітана команди Natus Vincere Кирила Boombl4 Михайлова, раніше знімалася в порно. Справжнє ім’я 26-річної Ліки, — Анжеліка Єзієва, має сина і в соцмережах вона позиціонує себе як майбутнього лікаря.