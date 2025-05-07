Обидел итальянцев и катался в оккупированный Крым: из-за представителя Эстонии на Евровидении уже разгорелся скандал

Он не в первый раз попадает в международный скандал

Песня Espresso Macchiato, с которой Эстонию на "Евровидении-2025" представляет рэпер Tommy Cash, вызвала волну возмущения среди поклонников конкурса и общественности Италии. Участник был обвинен в распространении оскорбительных стереотипов, а также в связях с Россией. Параллельно песня приобрела большую популярность в соцсетях, а букмекеры прогнозируют Эстонии попадание в пятерку лидеров.

Об этом сообщает издание Metro UK и национальные СМИ в Эстонии. Отмечается, что его песня серьезно затронула чувство части итальянской аудитории.

Композиция, выполненная на английском и итальянском языках, шутливо упоминает "кофе, мафиози, спагетти" и другие культурные штампы. Итальянская ассоциация потребителей Codacons обратилась в Европейский языковой союз с требованием исключить трек с конкурса как "оскорбляющий национальное достоинство целого народа". Сенатор Джан Марко Чентинайо заявил, что "тот, кто оскорбляет Италию не должен участвовать в "Евровидении".

В то же время многие итальянцы наоборот отметили забавность песни и поблагодарили автора за "легкий юмор". Сам исполнитель заверил в любви к Италии и назвал песню "магической", добавив, что его бабушка плакала от умиления, когда впервые ее услышала.

Реальное имя Tommy Cash – Томас Таммеметс. Он родился в Таллинне в русскоязычном районе, бабушка певца – гражданка РФ. Сам артист часто заявляет о своей любви к постсоветской эстетике и детству "под Киркорова и Пугачеву". Он также неоднократно гастролировал в России, записывал совместные работы с группой Little Big, участвовал в российских шоу и в 2021 году посетил временно оккупированный Крым. В 2022 году он не осудил военную агрессию РФ, однако отменил концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, отметив: "Я стойкий противник любой военной агрессии".

Напомним, ранее Телеграф писал, что Евровидение-2025 стремительно приближается, и вместе с этим растет заинтересованность вокруг главных претендентов на победу. Украину в этом году представит группа Ziferblat с композицией Bird of Pray, одержавшей победу в финале Национального отбора 8 февраля. Несмотря на мощную заявку, Украина занимает шестую позицию в рейтинге букмекеров. Бесспорным фаворитом остается Швеция — вероятность ее победы оценивается в 33%.